Топ-менеджерам готовят меньше бонусов

Российские компании начали экономить на высших управленцах и больше платить сотрудникам более низкого звена, об этом говорится в исследовании рекрутинговой компании hh.ru. Средний фиксированный доход руководителя высшего звена в 2022-м вырос только на 4% по сравнению с предыдущим годом, до 450 тыс. руб., а переменный доход, то есть бонусы и премии, сократился на 11%, до 143 тыс. руб.

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Подобная тенденция на рынке действительно есть. Впрочем, она касается далеко не всех отраслей, отметил партнер компании в области управления персоналом «ЭКОПСИ Консалтинг» Григорий Финкельштейн:

«Топ-менеджеры — единственная категория персонала, у которых премии непосредственно связаны с результатами компании. Прошлый год оказался не самым легким, соответственно, у многих показатели были не самыми лучшими, и это непосредственно отразилось на бонусах топ-менеджеров.

Но такие цифры демонстрируют, что речь идет об управленцах в небольших компаниях. В крупных корпорациях выше и оклады, и главное — процент бонуса. Они в большей степени выиграли от произошедших в прошлом году событий. В таких компаниях месячный оклад топ-менеджера почти всегда превышает 1 млн руб. Соответственно, нормальное соотношение зарплаты и бонусов составляет примерно 1:1».

Премии и бонусы менеджеров среднего звена, по подсчетам hh.ru, выросли в 2022 году на 8% и достигли в среднем 25 тыс. руб. Фиксированный доход у них оказался на 7% выше, чем в 2021-м, такие сотрудники получали зарплату примерно в 105 тыс. руб.

Компании действительно сместили акценты на средний менеджмент, однако и высшие управленцы не везде остались в минусе, подчеркнула гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова:

«Среднего менеджмента в принципе больше, чем управленцев высокого уровня. Топов все-таки сейчас стратегически не так часто меняют и стараются удерживать. Но мы действительно видим, что бонусы сократились, особенно это касается сферы digital-маркетинга.

Наоборот, если рассматривать строительство, недвижимость, те отрасли, в которых ощущается нехватка специалистов, то бонусы для топ-менеджеров в них увеличиваются. Вместе с тем там не хватает специалистов именно среднего звена, вот там-то и идет основной рост, я бы сказала, процентов на 10-12, потому что перекупают кандидатов и сейчас самый активный сезон».

Впрочем, предпосылки для роста доходов в ближайшей перспективе у топ-менеджеров есть, и в ряде отраслей это уже происходит, рассказал управляющий партнер компании Odgers Berndtson Роман Тышковский:

«Во многих компаниях, в которых были внедрены системы LTI, то есть длинные, трех- пятилетние системы вознаграждения, они были привязаны к акциям, к выходу на IPO, на биржу. Сейчас бизнес пересматривает эти вещи, делает новые программы мотивации. Мы видим, что у многих на 2023-2024 год заложен как раз рост где-то на 15%, где-то на 20%, где-то на 25%. Речь идет и фиксированном доходе плюс бонусном.

Так что, думаю, по результатам 2023-го даже в рейтингах HeadHunter мы увидим довольно существенный скачок. Экономика в ряде отраслей совсем не упала или даже выросла, в некоторых — просела меньше, чем опасались. Поэтому я не вижу здесь особых проблем, из-за которых эти показатели должны были бы существенно сократиться. А так как показатели не сокращаются, а инфляция увеличивается, то этот рост происходит практически во всех отраслях».

Тем временем 70% российских компаний не готовы предложить топ-менеджерам доходы выше рынка. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании по подбору руководителей Kontakt InterSearch Russia.

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Владимир Расулов