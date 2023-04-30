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Коммерсантъ FM
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«В наши планы не входит увеличение числа внештатных сотрудников»

Работодатели — о тенденциях на рынке труда

Российский бизнес собирается сделать акцент на внештатных сотрудников. Эксперты подсчитали, что 68% отечественных компаний намерены увеличить их долю в своем персонале в течение ближайшего года. Главная причина — снижение издержек на фонд оплаты труда. Такие данные приводит платформа для работы с внештатными исполнителями Qugo.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

“Ъ FM” опросил представителей бизнеса. Некоторые из них подтвердили наличие этого тренда, отметив, однако, что он характерен в основном для малых предприятий.

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский: «Еще с момента пандемии у нас фактически появились внештатные сотрудники — это те люди, которые работают на удаленке, мы их не увольняем. Но и расширять штат тоже не собираемся. Как показала практика, первые полгода-год такой сотрудник, который до этого числился в штате, еще может каким-то образом быть полезен компании, но через два-три года его эффективность падает. Поэтому мы в первую очередь за то, чтобы человек работал в офисе и, конечно, был в штате. Но если мы возьмем тенденции, которые наблюдает "Опора России", то заметно, что малый бизнес в целях экономии берет аутсорс-услуги, то есть привлекает компанию или физических лиц со стороны, и их тоже можно назвать внештатными сотрудниками».

Совладелец ресторана «Мари Vanna» Андрей Федорин: «Внештатные сотрудники не для ресторанного бизнеса, потому что все требования к нам контролирующих органов связаны с тем, что все работники должны быть в штате, все должны быть оформлены должным образом и так далее. Не вижу возможности для нас увеличения количества сотрудников за пределами штата».

Операционный директор Sofrino Park Юлия Терещенко: «В наши планы не входит увеличение числа внештатных сотрудников. Мы бы хотели укомплектоваться максимально работниками в штате, так как у нас сфера услуг, и предполагается, что достаточно высокое качество обслуживания должно быть, а для этого персонал должен быть хорошо подготовлен. Но положение дел на этом рынке сейчас скорее всего приведет нас к тому, что мы будем вынуждены как минимум на летний период увеличить на 15-20% количество внештатных сотрудников».

По данным исследования платформы Qugo, каждая пятая компания планирует сделать ставку на увеличение доли штатных сотрудников. При этом 12,5% респондентов считают, что соотношение штатных и внештатных сотрудников не изменится, а 4,2% — что в течение года примерно в равной степени вырастет количество и тех, и других.

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Андрей Загорский

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