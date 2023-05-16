«Мы стараемся экономить на мелких бытовых тратах»

Больше половины малого и среднего бизнеса не строят прогнозы даже на ближайшие месяцы. В первом квартале 2023-го 35% компаний сократили рекламные бюджеты, около трети — отказались от премий сотрудникам, еще 26% предпринимателей были вынуждены сменить офисы из-за высокой стоимости аренды. Такие данные приводит аналитическая компания «Платформа». Основной проблемой в первые месяцы года бизнес назвал снижение выручки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ FM” спросил бизнесменов, на чем они экономят.

Основатель книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов: «Мы не видим сокращения трафика, но замечаем неспособность или нежелание наших читателей покупать книги в том объеме, в котором они это делали ранее. Что-то мы порезали из расходов, однако по-прежнему не трогаем штат, а стараемся экономить на упаковке, курьерской доставке, охране, чистке газонов, других мелких бытовых тратах. Эта экономия связана в первую очередь с желанием иметь какую-то определенную сумму на случай нештатных ситуаций, которые, безусловно, могут произойти в ближайшие месяцы. Наверное, мы относимся к тем 60% бизнесменов, которые не увеличивают горизонт планирования дальше, чем на одну неделю». Операционный директор универмага Trend Island Николай Константинов: «С 1-го по 10-е мая был спад, хотя обычно в Москве его не наблюдалось. Зафиксировано падение примерно на 20%. Но уже начиная с прошлой недели, потихоньку-потихоньку все начало восстанавливаться. Будем ли мы экономить дальше, зависит от политической повестки. Кроме того, в период турбулентности вряд ли имеет смысл затевать рекламные кампании». Совладелица кафе Blau и ресторана Verd Юлия Токменинова: «Мы недавно обсуждали тему вина, и вроде как гость остался все таким же гедонистом. Но сумма потребительской корзины становится меньше. Раньше можно было чаще увидеть бутылку вина на столе, сейчас же чаще его заказывают по бокалам. Видимо, это все равно как-то бьет по карманам гостей. Летом обычно всегда происходит просадка. Особенно в августе она может доходить до 20%, у кого-то, может быть, и до 30%».

Кроме того, почти 60% респондентов ответили, что у них нет определенности на 2023-й. Об отрицательных прогнозах на этот год сообщили около 3% участников исследования. В то же время около трети опрошенных ответили, что имеют позитивные ожидания: 18% ждут рост в будущем, а 11,5% увидели хорошие результаты уже в первом квартале.