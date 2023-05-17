«Риски глобальной конфронтации возрастают»

Совет Европы одобрил создание «реестра ущерба», который понесла Украина в результате боевых действий. Таковы предварительные итоги саммита СЕ в Рейкьявике. Решение поддержали 46 стран, а также руководство ЕС. Готовность участвовать в этой работе выразили США, Япония и Канада. Соответствующее предложение выдвинул президент Франции Эмманюэль Макрон. В Киеве идею также одобрили. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что союзники пока обошли главный вопрос — как вынудить Россию заплатить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Рейкьявике впервые за последние 18 лет собрался четвертый по счету саммит Совета Европы. Решение о его созыве приняла Исландия, которая нынче является председателем этой организации. Причина — «экстраординарная ситуация в сфере безопасности на континенте».

Главная задача — определить меру ответственности России за происходящее на Украине, проще говоря, создать эффективный и, главное, легитимный механизм того, как, сколько взыскивать и по какому принципу. Это серьезная проблема, потому что, несмотря на все попытки, ничего подобного пока что создать не удается, при том что задача требует решения. Украину необходимо восстанавливать, и за это нужно платить.

Для начала необходимо сказать, кто прибыл на встречу, а кто нет, в частности, из российских союзников. Москва, как известно, Совет Европы покинула, в отличие от ее ближайших партнеров. Итак, премьер Армении Никол Пашинян приехал, тогда как Азербайджан представлен лишь главой МИД Джейхуном Байрамовым. Александр Вучич отказался участвовать и назвал саммит фарсом.

При этом речь не совсем о солидарности с Москвой, у каждого есть свои причины. Например, президент Сербии недоволен ситуацией вокруг Косово, у Азербайджана разногласия с прогрессивной европейской общественностью из-за Карабаха и так далее и тому подобное.

Впрочем, переходим к главному. Эмманюэль Макрон предложил создать реестр ущерба Украине, который сформируют все 46 стран-участниц СЕ. Инициатива нашла поддержку. Но мы же понимаем, что реестр можно создать какой угодно. Вопрос в том, как взыскать деньги. Массово арестовывать российскую собственность? Это очень серьезная мера, которая требует не только политической воли, но и пересмотра многих законодательных процедур в Европе и Америке.

Но процесс уже идет. Польша изъяла $1,2 млн у посольства и торгпредства Российской Федерации. Москва ответила зеркально. К слову, досталось еще и диппредставительству Финляндии — у него также заблокировали счета. Естественно, еще оставшиеся иностранные компании в РФ сильно рискуют. По идее, сначала нужно всех и все их имущество эвакуировать, а потом уже арестовывать российские активы. Видимо, в этом направлении бывшие партнеры и намерены сейчас действовать.

В целом, если дальше так пойдет, кончиться все это может полным разрывом России и западного мира.

И, соответственно, шансы глобальной конфронтации возрастают. А если изымать, что называется, по мелочи, как сейчас, понятно, что эффект будет минимальным.

Но при всем при этом никто и ничто не мешает создавать хоть реестр, хоть еще нечто подобное. Пока он будет создаваться, оперативная обстановка вполне может измениться. И так может статься, что арестовывать ничего и не придется. Найдется другое решение. А документ, тем более всем западным миром утвержденный, никогда не помешает. Нужно же от чего-то оттолкнуться.

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