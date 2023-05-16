ООН оценила стоимость восстановления Украины в $411 млрд

Несмотря на финансовую помощь со стороны международных организаций, по оценкам ООН, экономика Украины в 2023 году будет находиться в стагнации. Стоимость восстановления инфраструктуры страны, пострадавшей из-за боевых действий, также выросла: ООН оценила необходимую для этого сумму в $411 млрд. Об этом говорится в докладе ООН «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы».

Как отмечает ООН, в 2022 году экономика Украины потеряла большую часть промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры и сократилась на 29,1% в 2022 году. «Долгосрочные перспективы зависят от продолжительности и интенсивности войны и способности страны профинансировать восстановление, оценочная стоимость которого повысилась до $411 млрд»,— говорится в докладе.

В конце марта Всемирный банк поднял оценку восстановления Украины до $411 млрд. Ранее он оценивал его в $349 млрд. 4 мая президент Украины Владимир Зеленский оценил ущерб его стране от военного конфликта в $400 млрд.

В октябре 2022 года Евросовет поручил разработать механизм передачи подсанкционных российских активов для восстановления Украины. В апреле в Еврокомиссии допустили конфискацию активов России для репараций Украине. В 2022 году Банк России оценивал объем заблокированных активов в $300 млрд.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украине, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина