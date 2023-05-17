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Ани Лорак выступит в Ташкенте после отмены концерта в Краснодаре

Концерт певицы Ани Лорак пройдет в Ташкенте 28 мая после отмены выступлений в ряде городов России, в том числе в Краснодаре. Продажи билетов открыты на портале iticket.uz.

Фото: Ани Лорак / VK

Фото: Ани Лорак / VK

Против выступления артистки в Краснодаре выступил мэр Евгений Наумов, осудивший позицию Ани Лорак по отношению к СВО. Господин Наумов отметил, что деньги, заработанные на концерте, в конечном итоге, вероятно, могут пойти на поддержку украинских военных.

Концерты певицы также отменили в Ростовской области, Воронеже и ряде других городов РФ. С отменой и переносом концертов в РФ столкнулись и другие артисты, в том числе Диана Арбенина, группа «Би-2», Валерий Меладзе, Инстасамка и Леонид Агутин.

Фотогалерея

Концерты каких артистов запретили на Кубани в 2023 году

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В феврале отменили концерты певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) и ее мужа Moneyken (Олег Еропкин). Артисты должны были выступить 4 февраля в Сочи и 16 марта в «КРОП Арене» в Краснодаре. Проводом стало заявление главы Краснодара Евгения Наумова, который раскритиковал деятельность артистов и поручил проверить их творчество на предмет «брани и развращения»

В феврале отменили концерты певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) и ее мужа Moneyken (Олег Еропкин). Артисты должны были выступить 4 февраля в Сочи и 16 марта в «КРОП Арене» в Краснодаре. Проводом стало заявление главы Краснодара Евгения Наумова, который раскритиковал деятельность артистов и поручил проверить их творчество на предмет «брани и развращения»

Фото: Соцсети Инстасамки

Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, заявил об отмене концерта в ДК «Олимп» в Краснодаре. Его выступление должно было состояться 16 февраля. В январе участники СВО призвали жителей не посещать концерт шоумена

Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, заявил об отмене концерта в ДК «Олимп» в Краснодаре. Его выступление должно было состояться 16 февраля. В январе участники СВО призвали жителей не посещать концерт шоумена

Фото: соцсети Александра Реввы

В марте стало известно, что концерт Ани Лорак в Краснодаре с программой The Best отменят. Артистка должна была выступить 27 апреля в ДС «Олимп». Против мероприятия выступил глава города из-за ее позиции относительно СВО

В марте стало известно, что концерт Ани Лорак в Краснодаре с программой The Best отменят. Артистка должна была выступить 27 апреля в ДС «Олимп». Против мероприятия выступил глава города из-за ее позиции относительно СВО

Фото: Ани Лорак / VK

После жалобы руководителя краснодарского отделения общественного движения «Царьград» Никиты Изюмова отменили концерт группы Shortparis в Краснодаре. Выступление группы было запланировано на 18 апреля в «Кроп Арене»

После жалобы руководителя краснодарского отделения общественного движения «Царьград» Никиты Изюмова отменили концерт группы Shortparis в Краснодаре. Выступление группы было запланировано на 18 апреля в «Кроп Арене»

Фото: Shortparis / VK

Первый вице-спикер Городской думы Краснодара Галина Ермакова 20 апреля в ходе депутатской сессии поблагодарила главу города Евгения Наумова и прокурора кубанской столицы Александра Лихонина за оперативную работу при отмене концертов артистов, выступающих против СВО

Первый вице-спикер Городской думы Краснодара Галина Ермакова 20 апреля в ходе депутатской сессии поблагодарила главу города Евгения Наумова и прокурора кубанской столицы Александра Лихонина за оперативную работу при отмене концертов артистов, выступающих против СВО

Фото: «Ъ-Кубань»

Отменены концерты исполнителя песни «Фантазер» Ярослава Евдокимова. Он должен был выступить 24 апреля в Зимнем театре Сочи, а 25 апреля — в ЦКЗ Кубанского казачьего хора

Отменены концерты исполнителя песни «Фантазер» Ярослава Евдокимова. Он должен был выступить 24 апреля в Зимнем театре Сочи, а 25 апреля — в ЦКЗ Кубанского казачьего хора

Фото: сайт Ярослава Евдокимова

В Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, а также Волгограде отменили концерты группы «Алиса», которые должны были состояться весной. Выступление группы «Алиса» в Краснодаре планировалось 28 апреля

В Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, а также Волгограде отменили концерты группы «Алиса», которые должны были состояться весной. Выступление группы «Алиса» в Краснодаре планировалось 28 апреля

Фото: «Алиса» / VK

Концерт рэп-группы «Грот», который должен был состояться 17 апреля в Краснодаре, также отменен

Концерт рэп-группы «Грот», который должен был состояться 17 апреля в Краснодаре, также отменен

Фото: Грот / VK

В апреле отменили концерты Валерия Меладзе. В Краснодаре он должен был выступить в ДС «Олимп» 9 июня, а в Сочи — 3 ноября

В апреле отменили концерты Валерия Меладзе. В Краснодаре он должен был выступить в ДС «Олимп» 9 июня, а в Сочи — 3 ноября

Фото: Meladze Valerian / Telegram

Пока непонятно состоится ли концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Краснодаре, который должен был состояться 12 июня в ДС «Олимп». Ранее выступление музыкантов запретили в Чебоксарах, Перми и других городах

Пока непонятно состоится ли концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Краснодаре, который должен был состояться 12 июня в ДС «Олимп». Ранее выступление музыкантов запретили в Чебоксарах, Перми и других городах

Фото: Диана Арбенина / Telegram

Солист группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник) заявил о том, что его концерт в Сочи перенесен. Группа находится в настоящее время в США. Выступление музыкантов должно было состояться 12 августа

Солист группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник) заявил о том, что его концерт в Сочи перенесен. Группа находится в настоящее время в США. Выступление музыкантов должно было состояться 12 августа

Фото: Би-2 / Telegram

Общественник Никита Изюмов 16 мая выступил за отмену концертов Леонида Агутина и Анжелики Варум в Краснодарском крае. Леонид Агутин должен выступить на VK Fest на Красной Поляне 8 июля, их совместный концерт запланирован на 14 сентября в ЦКЗ Кубанского казачьего хора в Краснодаре

Общественник Никита Изюмов 16 мая выступил за отмену концертов Леонида Агутина и Анжелики Варум в Краснодарском крае. Леонид Агутин должен выступить на VK Fest на Красной Поляне 8 июля, их совместный концерт запланирован на 14 сентября в ЦКЗ Кубанского казачьего хора в Краснодаре

Фото: Леонид Агутин / Telegram

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В феврале отменили концерты певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) и ее мужа Moneyken (Олег Еропкин). Артисты должны были выступить 4 февраля в Сочи и 16 марта в «КРОП Арене» в Краснодаре. Проводом стало заявление главы Краснодара Евгения Наумова, который раскритиковал деятельность артистов и поручил проверить их творчество на предмет «брани и развращения»

Фото: Соцсети Инстасамки

Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, заявил об отмене концерта в ДК «Олимп» в Краснодаре. Его выступление должно было состояться 16 февраля. В январе участники СВО призвали жителей не посещать концерт шоумена

Фото: соцсети Александра Реввы

В марте стало известно, что концерт Ани Лорак в Краснодаре с программой The Best отменят. Артистка должна была выступить 27 апреля в ДС «Олимп». Против мероприятия выступил глава города из-за ее позиции относительно СВО

Фото: Ани Лорак / VK

После жалобы руководителя краснодарского отделения общественного движения «Царьград» Никиты Изюмова отменили концерт группы Shortparis в Краснодаре. Выступление группы было запланировано на 18 апреля в «Кроп Арене»

Фото: Shortparis / VK

Первый вице-спикер Городской думы Краснодара Галина Ермакова 20 апреля в ходе депутатской сессии поблагодарила главу города Евгения Наумова и прокурора кубанской столицы Александра Лихонина за оперативную работу при отмене концертов артистов, выступающих против СВО

Фото: «Ъ-Кубань»

Отменены концерты исполнителя песни «Фантазер» Ярослава Евдокимова. Он должен был выступить 24 апреля в Зимнем театре Сочи, а 25 апреля — в ЦКЗ Кубанского казачьего хора

Фото: сайт Ярослава Евдокимова

В Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, а также Волгограде отменили концерты группы «Алиса», которые должны были состояться весной. Выступление группы «Алиса» в Краснодаре планировалось 28 апреля

Фото: «Алиса» / VK

Концерт рэп-группы «Грот», который должен был состояться 17 апреля в Краснодаре, также отменен

Фото: Грот / VK

В апреле отменили концерты Валерия Меладзе. В Краснодаре он должен был выступить в ДС «Олимп» 9 июня, а в Сочи — 3 ноября

Фото: Meladze Valerian / Telegram

Пока непонятно состоится ли концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Краснодаре, который должен был состояться 12 июня в ДС «Олимп». Ранее выступление музыкантов запретили в Чебоксарах, Перми и других городах

Фото: Диана Арбенина / Telegram

Солист группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник) заявил о том, что его концерт в Сочи перенесен. Группа находится в настоящее время в США. Выступление музыкантов должно было состояться 12 августа

Фото: Би-2 / Telegram

Общественник Никита Изюмов 16 мая выступил за отмену концертов Леонида Агутина и Анжелики Варум в Краснодарском крае. Леонид Агутин должен выступить на VK Fest на Красной Поляне 8 июля, их совместный концерт запланирован на 14 сентября в ЦКЗ Кубанского казачьего хора в Краснодаре

Фото: Леонид Агутин / Telegram

Смотреть

Анастасия Донскова

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