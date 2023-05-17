Ани Лорак выступит в Ташкенте после отмены концерта в Краснодаре

Концерт певицы Ани Лорак пройдет в Ташкенте 28 мая после отмены выступлений в ряде городов России, в том числе в Краснодаре. Продажи билетов открыты на портале iticket.uz.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ани Лорак / VK Фото: Ани Лорак / VK

Против выступления артистки в Краснодаре выступил мэр Евгений Наумов, осудивший позицию Ани Лорак по отношению к СВО. Господин Наумов отметил, что деньги, заработанные на концерте, в конечном итоге, вероятно, могут пойти на поддержку украинских военных.

Концерты певицы также отменили в Ростовской области, Воронеже и ряде других городов РФ. С отменой и переносом концертов в РФ столкнулись и другие артисты, в том числе Диана Арбенина, группа «Би-2», Валерий Меладзе, Инстасамка и Леонид Агутин.

Фотогалерея Концерты каких артистов запретили на Кубани в 2023 году Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В феврале отменили концерты певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) и ее мужа Moneyken (Олег Еропкин). Артисты должны были выступить 4 февраля в Сочи и 16 марта в «КРОП Арене» в Краснодаре. Проводом стало заявление главы Краснодара Евгения Наумова, который раскритиковал деятельность артистов и поручил проверить их творчество на предмет «брани и развращения» Фото: Соцсети Инстасамки Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, заявил об отмене концерта в ДК «Олимп» в Краснодаре. Его выступление должно было состояться 16 февраля. В январе участники СВО призвали жителей не посещать концерт шоумена Фото: соцсети Александра Реввы В марте стало известно, что концерт Ани Лорак в Краснодаре с программой The Best отменят. Артистка должна была выступить 27 апреля в ДС «Олимп». Против мероприятия выступил глава города из-за ее позиции относительно СВО Фото: Ани Лорак / VK После жалобы руководителя краснодарского отделения общественного движения «Царьград» Никиты Изюмова отменили концерт группы Shortparis в Краснодаре. Выступление группы было запланировано на 18 апреля в «Кроп Арене» Фото: Shortparis / VK Первый вице-спикер Городской думы Краснодара Галина Ермакова 20 апреля в ходе депутатской сессии поблагодарила главу города Евгения Наумова и прокурора кубанской столицы Александра Лихонина за оперативную работу при отмене концертов артистов, выступающих против СВО Фото: «Ъ-Кубань» Отменены концерты исполнителя песни «Фантазер» Ярослава Евдокимова. Он должен был выступить 24 апреля в Зимнем театре Сочи, а 25 апреля — в ЦКЗ Кубанского казачьего хора Фото: сайт Ярослава Евдокимова В Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, а также Волгограде отменили концерты группы «Алиса», которые должны были состояться весной. Выступление группы «Алиса» в Краснодаре планировалось 28 апреля Фото: «Алиса» / VK Концерт рэп-группы «Грот», который должен был состояться 17 апреля в Краснодаре, также отменен Фото: Грот / VK В апреле отменили концерты Валерия Меладзе. В Краснодаре он должен был выступить в ДС «Олимп» 9 июня, а в Сочи — 3 ноября Фото: Meladze Valerian / Telegram Пока непонятно состоится ли концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Краснодаре, который должен был состояться 12 июня в ДС «Олимп». Ранее выступление музыкантов запретили в Чебоксарах, Перми и других городах Фото: Диана Арбенина / Telegram Солист группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник) заявил о том, что его концерт в Сочи перенесен. Группа находится в настоящее время в США. Выступление музыкантов должно было состояться 12 августа Фото: Би-2 / Telegram Общественник Никита Изюмов 16 мая выступил за отмену концертов Леонида Агутина и Анжелики Варум в Краснодарском крае. Леонид Агутин должен выступить на VK Fest на Красной Поляне 8 июля, их совместный концерт запланирован на 14 сентября в ЦКЗ Кубанского казачьего хора в Краснодаре Фото: Леонид Агутин / Telegram Следующая фотография 1 / 12 В феврале отменили концерты певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) и ее мужа Moneyken (Олег Еропкин). Артисты должны были выступить 4 февраля в Сочи и 16 марта в «КРОП Арене» в Краснодаре. Проводом стало заявление главы Краснодара Евгения Наумова, который раскритиковал деятельность артистов и поручил проверить их творчество на предмет «брани и развращения» Фото: Соцсети Инстасамки Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, заявил об отмене концерта в ДК «Олимп» в Краснодаре. Его выступление должно было состояться 16 февраля. В январе участники СВО призвали жителей не посещать концерт шоумена Фото: соцсети Александра Реввы В марте стало известно, что концерт Ани Лорак в Краснодаре с программой The Best отменят. Артистка должна была выступить 27 апреля в ДС «Олимп». Против мероприятия выступил глава города из-за ее позиции относительно СВО Фото: Ани Лорак / VK После жалобы руководителя краснодарского отделения общественного движения «Царьград» Никиты Изюмова отменили концерт группы Shortparis в Краснодаре. Выступление группы было запланировано на 18 апреля в «Кроп Арене» Фото: Shortparis / VK Первый вице-спикер Городской думы Краснодара Галина Ермакова 20 апреля в ходе депутатской сессии поблагодарила главу города Евгения Наумова и прокурора кубанской столицы Александра Лихонина за оперативную работу при отмене концертов артистов, выступающих против СВО Фото: «Ъ-Кубань» Отменены концерты исполнителя песни «Фантазер» Ярослава Евдокимова. Он должен был выступить 24 апреля в Зимнем театре Сочи, а 25 апреля — в ЦКЗ Кубанского казачьего хора Фото: сайт Ярослава Евдокимова В Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, а также Волгограде отменили концерты группы «Алиса», которые должны были состояться весной. Выступление группы «Алиса» в Краснодаре планировалось 28 апреля Фото: «Алиса» / VK Концерт рэп-группы «Грот», который должен был состояться 17 апреля в Краснодаре, также отменен Фото: Грот / VK В апреле отменили концерты Валерия Меладзе. В Краснодаре он должен был выступить в ДС «Олимп» 9 июня, а в Сочи — 3 ноября Фото: Meladze Valerian / Telegram Пока непонятно состоится ли концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Краснодаре, который должен был состояться 12 июня в ДС «Олимп». Ранее выступление музыкантов запретили в Чебоксарах, Перми и других городах Фото: Диана Арбенина / Telegram Солист группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник) заявил о том, что его концерт в Сочи перенесен. Группа находится в настоящее время в США. Выступление музыкантов должно было состояться 12 августа Фото: Би-2 / Telegram Общественник Никита Изюмов 16 мая выступил за отмену концертов Леонида Агутина и Анжелики Варум в Краснодарском крае. Леонид Агутин должен выступить на VK Fest на Красной Поляне 8 июля, их совместный концерт запланирован на 14 сентября в ЦКЗ Кубанского казачьего хора в Краснодаре Фото: Леонид Агутин / Telegram Смотреть

Анастасия Донскова

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