Ани Лорак выступит в Ташкенте после отмены концерта в Краснодаре

Концерт певицы Ани Лорак пройдет в Ташкенте 28 мая после отмены выступлений в ряде городов России, в том числе в Краснодаре. Продажи билетов открыты на портале iticket.uz.
Фото: Ани Лорак / VK
Против выступления артистки в Краснодаре выступил мэр Евгений Наумов, осудивший позицию Ани Лорак по отношению к СВО. Господин Наумов отметил, что деньги, заработанные на концерте, в конечном итоге, вероятно, могут пойти на поддержку украинских военных.
Концерты певицы также отменили в Ростовской области, Воронеже и ряде других городов РФ. С отменой и переносом концертов в РФ столкнулись и другие артисты, в том числе Диана Арбенина, группа «Би-2», Валерий Меладзе, Инстасамка и Леонид Агутин.
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