Мэр Краснодара сообщил об отмене концерта Ани Лорак 27 апреля

Глава Краснодара Евгений Наумов от имени жителей кубанской столицы выступил против концерта Ани Лорак. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegtam-канале. Он отметил, что концерт будет «неизбежно отменен» из-за позиции артистки относительно СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: с сайта Ани Лорак Фото: с сайта Ани Лорак

«Мы — жители против того, чтобы в нашем городе устраивали шоу люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас. Ни один предприниматель, актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно СВО, не будут здесь зарабатывать. Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы»,— написал краснодарский градоначальник в своем Telegram.

Согласно данным на сайте артистки, она должна была выступить в Краснодаре 27 апреля с программой The Best.

Ранее певица опубликовала на своем ресурсе открытое письмо, в котором сообщила о своей любви к Украине, которая является ее родиной.

Андрей Петров

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