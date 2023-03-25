Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэр Краснодара сообщил об отмене концерта Ани Лорак 27 апреля

Глава Краснодара Евгений Наумов от имени жителей кубанской столицы выступил против концерта Ани Лорак. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegtam-канале. Он отметил, что концерт будет «неизбежно отменен» из-за позиции артистки относительно СВО.

Фото: с сайта Ани Лорак

Фото: с сайта Ани Лорак

«Мы — жители против того, чтобы в нашем городе устраивали шоу люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас. Ни один предприниматель, актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно СВО, не будут здесь зарабатывать. Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы»,— написал краснодарский градоначальник в своем Telegram.

Согласно данным на сайте артистки, она должна была выступить в Краснодаре 27 апреля с программой The Best.

Ранее певица опубликовала на своем ресурсе открытое письмо, в котором сообщила о своей любви к Украине, которая является ее родиной.

Андрей Петров

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...