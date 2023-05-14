Солист «Би-2» Бортник назвал формальностью продажу билетов на концерт в Сочи

Солист группы «Би-2» Егор Бортник, отвечая на вопросы пользователей в соцсетях, назвал «формальностью» продажи билетов на концерты в Сочи, Москве и Волгограде. Об этом сообщает «Ъ», с пометкой, что на момент публикации продажи билетов были открыты на московские выступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Сочи выступление должно было состояться 12 августа. В настоящее время на сайте группы указано, что концерт перенесен. После многочисленных вопросов в соцсетях о проведении концертов в РФ, по данным издания, на странице исполнителя некоторое время было опубликовано сообщение о том, что он не намерен возвращаться в РФ, но позднее пост был удален. В ответ на поздравления пользователей с Днем Победы музыкант поздравил из с «Днем победы союзнических войск во второй мировой войне». Общение с российскими поклонниками завершилось оскорблениями в адрес россиян и заявлением артиста о том, что «Россия перечеркнула все свои достижения». В настоящее время группа находится в туре по США.

По данным Telegram-канала «Абзац», представители движения «Ветераны России» направили обращения в Генпрокуратуру РФ и СКР с просьбой проверить группу на предмет финансирования ВСУ и дискредитации ВС РФ. В минюст было направлено обращение с просьбой признать Егора Бортника иностранным агентом.

Анастасия Донскова

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