Эрдоган: зерновая сделка продлевается на два месяца

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что зерновая сделка была продлена еще на 60 дней. Россия и Украина пока не говорили о продлении сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Черноморскую зерновую сделку продлили еще на два месяца»,— заявил президент Турции, его слова приводит агентство Anadolu (трансляция в Twitter). По его словам, Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки.

Господин Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша за поддержку в инициативах Турции по сделке. Он подчеркнул, что продление сделки стало возможным благодаря конструктивным подходам российской и украинской сторон.

Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что Турция получила гарантии от «российских друзей» по выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. Как ранее говорил замглавы МИД России Сергей Вершинин, турецкие суда не могут выйти из портов по условиям безопасности: из-за заминированных участков и опасных участков для проводки.

На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры представителей России, Украины, Турции и ООН по продлению зерновой сделки. Срок ее действия истекал 18 мая. Ее заключили при посредничестве Турции и ООН чуть меньше года назад — 22 июля 2022 года.

Россия неоднократно критиковала реализацию части сделки, которая касается экспорта ее продукции из черноморских портов. Ранее сегодня представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не будет отходить от позиций о соблюдении всех условий зерновой сделки. Она отмечала, что в основе продления соглашения лежит соблюдение всех оговоренных интересов Москвы.

Новость дополняется.