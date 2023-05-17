Захарова о продлении зерновой сделки: Москва не будет отходить от своих позиций о соблюдении всех условий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не будет отходить от своих позиций касательно соблюдения всех условий зерновой сделки. По ее словам, в основе продления соглашения — соблюдение интересов Москвы согласно договоренностям.

«Все о чем говорило российское руководство, министр иностранных дел Российской Федерации о том, что напрямую увязана эта договоренность с соблюдением российских интересов, это все является именно тем фактором, который будет лежать в основе принятия решения»,— сказала госпожа Захарова в эфире телеканала «Звезда» (цитата по ТАСС).

«Но никакого отхода от позиций по соблюдению тех условий, которые не просто выдвинула наша страна, а которые были включены в эти договоренности и были скреплены обязательствами сторон, никакого отхода от этих позиций не будет, потому что, как уже было сказано министром иностранных дел России, это часть пакетной сделки»,— добавила Мария Захарова.

Срок действия зерновой сделки между РФ, Украиной, Турцией и ООН истекает 18 мая. Соглашение предполагает открытие украинских портов для вывоза зерна, а также снятие препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Для продления соглашения после 18 мая Россия требует вернуть Россельхозбанк в систему международных платежей SWIFT и восстановить поставок аммиака по трубопроводу Тольятти—Одесса. 15 мая в МИД Украины назвали неопределенным будущее сделки. 16 мая «РИА Новости» со ссылкой на знакомый с переговорами источник писали, что «радующих перспектив» по ее продлению на данный момент нет.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Зерно уплывает».

Олеся Павленко