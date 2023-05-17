Илон Маск докатился до рекламы

Илон Маск будет рекламировать Tesla, и это станет первой кампанией по продвижению машины. Никогда еще бизнесмен не использовал традиционные виды популяризации своего электромобиля. Ранее он неоднократно заявлял, что ненавидит рекламу, а в 2019 году написал в Twitter, что компания использует эти деньги, чтобы «сделать продукт отличным». Теперь же он заявил, что рекламой должен заниматься каждый. По словам Маска, многие люди просто не знают о доступности автомобилей Tesla и их, как он сказал, «удивительных» характеристиках и функциональности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Beck Diefenbach/File Photo, Reuters Фото: Beck Diefenbach/File Photo, Reuters

Поменять свое мнение Илона Маска вынудили в том числе финансовые трудности Tesla и жалобы акционеров на то, что владелец бренда плохо управляет компанией, считает основатель агентства персонального брендинга «Космос-4» Надежда Кобина:

«Есть такое понятие, как длительность влияния пиар-кампании. В среднем она составляет шесть месяцев. То есть, если мы говорим, что бренд запускает какую-то яркую рекламу, проект, то эффект от них длится около полугода.

Конечно, все зависит от конкретного продукта, потребительских трендов и активности конкурентов. Но если говорить про Tesla и в общем про любые проекты Маска, то во многом они, конечно, "едут" именно на его известности.

Возможно, еще одним фактором, помимо кризиса и активности конкурентов, повлиявшим на то, что падают продажи и интерес к электрокарам, стало как раз то, что бизнесмен переключился на другие проекты, в частности, на Twitter.

Если же говорить о том, какой будет реклама Tesla, то Илон Маск может использовать широкую кампанию на ТВ. Возможно, он будет привлекать лидеров мнений, которые, допустим, тестируют его машину, ездят на ней, рассказывают о впечатлениях и делятся опытом. Задача сейчас — увеличивать охват, и она во многом решается как раз благодаря телевидению или работе с инфлюенсерами.

Скорее всего здесь будет ориентация на образ жизни, когда люди задумываются о своем вкладе в будущее планеты и понимают, что электрокары более безопасны, экологичны. Кроме того, покупатели захотят быть причастными, допустим, к творениям такого великого человека нашего времени, как Илон Маск. Поэтому, наверное, целевой аудиторией станут те, кто придерживается определенного life-style, то есть люди, которые любят новинки, любят тестировать новые технологии и которым важен долгосрочный вклад, например, в экологию».

В апреле 2023-го Tesla опубликовала отчет за первый квартал, практически все показатели оказались хуже прогноза. Сразу после этого акции компании обвалились на 6%. Вместе с тем продажи машин выросли, аналитики связывают это с понижением стоимости электромобилей: с начала года Tesla переписывала ценники шесть раз. Какие-то модели подешевели на 11%, какие-то — даже на 20%.

Текущая стратегия компании предполагает погоню за большей рыночной долей и объемами продаж даже в ущерб прибыльности. Илон Маск заявлял, что может продавать автомобили даже с нулевой прибылью, поскольку для Tesla важнее заработок в будущем. Ее компания планирует извлекать из технологии автопилота. Полное автономное вождение, по словам бизнесмена, будет доступно в следующем году.

Вероятно, на это и будет сделан упор в рекламной кампании. Но тут маркетологам важно не ошибиться, любой промах будет стоить Маску бизнеса, уверен генеральный директор компании «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев:

«Инвесторы смотрят на финансовые результаты компании, и их интересует только одна величина — Compound Annnual Growth Rate, совокупный годовой темп роста, который состоит из всего лишь трех компонентов. Это развитие компании, расширение ее деятельности, и это самый важный пункт, даже если компания не зарабатывает прибыль. Второй — это рост котировок акций. И третий — возможные дивидендные выплаты. Вот именно в такой последовательности.

То есть если рекламный ход Илона Маска обеспечит расширение его бизнеса, то все прекрасно, он сработал. Если же нет, то это станет катастрофой для котировок акций Tesla.

Положение может и ухудшиться, потому что администрация президента США приняла закон о налоговых льготах для бизнеса электромобилей, что вызвало серьезные разногласия с Европой. Так что конкуренция растет. Важно и то, кто более эффективен, кто сможет получить доступ к тому же литию и изготовить более дешевую батарею для Tesla. Это последний шанс для компании остаться на плаву и быть лидером в сфере электромобилей. Если же у нее не выйдет, то пальма первенства легко перейдет к китайским товарищам».

Кроме того, Tesla вынуждена отозвать свыше 1 млн электрокаров всех моделей. Решение принято по требованию китайского регулятора. Как пишет Reuters, причиной кампании стали особенности работы системы торможения. По мнению местных властей, они повышают риск возникновения аварий.

Также несколько месяцев назад в Китае прошел судебный процесс: из-за внезапного ускорения Tesla два человека погибли, еще трое получили травмы. Но в результате суд оправдал автопроизводителя, было установлено, что водитель перепутал педали.

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Светлана Белова