Шлет «какашки» в качестве отмашки

Канадская радиовещательная корпорация, американские Национальное общественное радио и Служба общественного вещания больше не будут (по крайней мере пока) ничего публиковать в Twitter. Так вещатели отреагировали на новую затею Илона Маска — пополнить список СМИ, спонсируемых государством. Появляющиеся напротив аккаунтов метки не нравятся вещателям и вызывают волну критики с их стороны. Впрочем, на нее миллиардер отвечает всем одинаково.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: AP Илон Маск

Фото: AP

Канадская радиовещательная корпорация (CBC) заявила в понедельник, что временно перестает публиковать что-либо в Twitter. А все потому, что в этот уикенд часть аккаунтов компании получила пометку «спонсируется государством».

«Twitter может быть мощным инструментом общения наших журналистов с канадцами, но, столь неверно описывая нашу независимость, он подрывает понимание точности и профессионализма работы, которую мы выполняем,— говорится в заявлении CBC.— Исходя из этого, мы приостанавливаем работу нашего корпоративного аккаунта в Twitter и всех аккаунтов, связанных с новостями CBC и Radio-Canada».

По правилам самого Twitter СМИ считается финансируемым государством, если правительство частично или полностью финансирует его и может «в той или иной степени вмешиваться в (его.— “Ъ”) редакционную политику».

CBC попыталась опротестовать решение Twitter о маркировке компании как зависимой от правительства. «Канадцы знают, что CBC/Radio-Canada финансируется государством за счет парламентских ассигнований, за которые голосуют все члены парламента. Его редакционная независимость защищена законом о вещании»,— заявила компания.

Но единственное, чего пока добился канадский вещатель,— это изменение текста пометки, которое довольно экстравагантно анонсировал сам Илон Маск: «Канадская радиовещательная корпорация заявила, что она "менее чем на 70% спонсируется государством", так что мы исправили текст метки». На скрине, прикрепленном к посту миллиардера, видно, что теперь CBC помечается как «СМИ, спонсируемое государством на 69%».

CBC не первой попала в список тех, кого Илон Маск записал в государственные СМИ. Еще 12 апреля, после недельных споров с господином Маском, перестало что-либо публиковать в Twitter и американское Национальное общественное радио (NPR). Причем изначально аккаунт компании стал маркироваться как «аффилированное с государством СМИ» (такие же ранее были присвоены российским Russia Today, Sputnik и китайской «Синьхуа»). Но после жалобы NPR Илон Маск пошел на некоторые уступки, записав NPR просто в спонсируемые государством.

Не будет ничего публиковать в Twitter и другая американская компания — Служба общественного вещания (PBS). Еще одним пострадавшим СМИ оказался общественный австралийский вещатель Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Единственному пока вещателю, которому удалось добиться того, чтобы Twitter убрал метку о государственном спонсорстве, стала BBC.

В интервью телеканалу на прошлой неделе господин Маск пообещал скорректировать текст метки на «финансируется обществом». Это обещание миллиардер выполнил.

Всем остальным недовольным новой политикой Twitter повезло куда меньше. На все запросы журналистов по этой теме теперь приходят автоматические ответы, в которых содержится всего один символ — эмодзи «какашки».

Кирилл Сарханянц