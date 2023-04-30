Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФНС подписалась на блоги

К чему приведет внимание налоговиков к инфлюенсерам

Российские блогеры могут уехать из страны, не дожидаясь претензий от Федеральной налоговой службы. Продюсеры, юристы и пиар-специалисты рассказали “Ъ FM”, как в отрасли относятся к повышенному вниманию со стороны налоговиков. За последние полтора месяца у надзорных органов возникли претензии сразу к трем создателям контента: Елене Блиновской, Александре Митрошиной и Валерии Чекалиной. Они все обвиняются в уклонении от уплаты налогов. Однако подозревают в аналогичных преступлениях власти еще как минимум около 30 блогеров, сообщают Telegram-каналы. По их данным, в черном списке могли оказаться хип-хоп исполнители Инстасамка и Егор Крид, инфокоуч Оксана Самойлова и ведущая Регина Тодоренко.

Избрание меры пресечения блогеру Елене Блиновской

Избрание меры пресечения блогеру Елене Блиновской

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Избрание меры пресечения блогеру Елене Блиновской

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Почему блогеры оказалась в центре внимания ФНС? И к каким последствиям это может привести? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с основателем рекламного агентства PurpleDoor Алексеем Паком, который работает в том числе с инфлюенсерами:

«Сложности начинаются с вопроса о том, сколько должен получать блогер. Мы все понимаем, что сантехник, условно говоря, за свою услугу не может получить 10 млн руб., просто потому что нет таких цен. А блогерский рынок за счет того, что он достаточно молодой, подразумевает очень разные суммы. Какой-то автор канала может получить 10 млн руб., имея 100 тыс. подписчиков, и аналогичный доход будет у блогера-миллионника. И вот здесь возникают вопросы: а что же происходит? Может быть, это какая-то схема? У регуляторов нет понимания, да и у многих участников рынка тоже это сумбурно происходит.

Как развивается дело Елены Блиновской

Вместе с тем после таких историй многие будут уезжать из нашей страны, как это в свое время сделали программисты из-за неподготовленной нормативной базы для того, чтобы их удержать.

То есть блогеры могут подумать: зачем что-то создавать в России, если можно уехать за рубеж и работать там. Это с точки зрения развития и стимулирования медиарынка абсолютно плохая история.

Пока в эту отрасль не будут входить профессиональные игроки, и ею станет заниматься напрямую государство, толку от этого будет мало».

Помимо уклонения от уплаты налогов, власти обвиняют блогеров в отмывании доходов через знакомых и прочих «неустановленных лиц». Например, Елена Блиновская, по версии правоохранителей, легализовала таким образом около 43 млн руб. Впрочем, установили это надзорные органы не сразу: проверка блогера, как сообщают СМИ, длилась год. И, по словам собеседников “Ъ FM”, вполне могла занять и больше времени.

Для отслеживания финансовых потоков блогеров с заработком свыше 50 млн руб., как пишут Telegram-каналы, в ФНС даже планируют создать специальный отдел. Однако отличить легальный заработок от незаконного обогащения будет сложно, подчеркнул основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко:

«Очень сложно построить доказательную базу: как передавались эти деньги, проходили ли вообще такие трансакции, были в сговоре ли эти люди между собой.

Например, девушка получила 1 млн руб. за такие же курсы и перечислила эти деньги своей подруге: она сделала это в виде подарка на день рождения или за продвижение заплатила? Потому что, если посмотреть на рынок в целом, то все друг другу платят. Инфлюенсер продвигает друга или подругу, вроде как бы все между собой связаны, но при этом каждый обладает самостоятельностью и волей при осуществлении своей предпринимательской деятельности.

Благодаря чему растут заработки блогеров

Здесь же есть еще вопрос и об авторских гонорарах. Очень много проблем именно в этой сфере, соответственно, в части выплат и отчислений в Российское авторское общество и по налогам».

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что пока избавиться от претензий со стороны надзорных органов инфлюенсерам сравнительно просто, достаточно еще в ходе разбирательств вернуть в бюджет неуплаченные налоги.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Хорушевский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...