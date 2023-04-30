ФНС подписалась на блоги

Российские блогеры могут уехать из страны, не дожидаясь претензий от Федеральной налоговой службы. Продюсеры, юристы и пиар-специалисты рассказали “Ъ FM”, как в отрасли относятся к повышенному вниманию со стороны налоговиков. За последние полтора месяца у надзорных органов возникли претензии сразу к трем создателям контента: Елене Блиновской, Александре Митрошиной и Валерии Чекалиной. Они все обвиняются в уклонении от уплаты налогов. Однако подозревают в аналогичных преступлениях власти еще как минимум около 30 блогеров, сообщают Telegram-каналы. По их данным, в черном списке могли оказаться хип-хоп исполнители Инстасамка и Егор Крид, инфокоуч Оксана Самойлова и ведущая Регина Тодоренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избрание меры пресечения блогеру Елене Блиновской

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Избрание меры пресечения блогеру Елене Блиновской

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Почему блогеры оказалась в центре внимания ФНС? И к каким последствиям это может привести? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с основателем рекламного агентства PurpleDoor Алексеем Паком, который работает в том числе с инфлюенсерами:

«Сложности начинаются с вопроса о том, сколько должен получать блогер. Мы все понимаем, что сантехник, условно говоря, за свою услугу не может получить 10 млн руб., просто потому что нет таких цен. А блогерский рынок за счет того, что он достаточно молодой, подразумевает очень разные суммы. Какой-то автор канала может получить 10 млн руб., имея 100 тыс. подписчиков, и аналогичный доход будет у блогера-миллионника. И вот здесь возникают вопросы: а что же происходит? Может быть, это какая-то схема? У регуляторов нет понимания, да и у многих участников рынка тоже это сумбурно происходит.

Вместе с тем после таких историй многие будут уезжать из нашей страны, как это в свое время сделали программисты из-за неподготовленной нормативной базы для того, чтобы их удержать.

То есть блогеры могут подумать: зачем что-то создавать в России, если можно уехать за рубеж и работать там. Это с точки зрения развития и стимулирования медиарынка абсолютно плохая история.

Пока в эту отрасль не будут входить профессиональные игроки, и ею станет заниматься напрямую государство, толку от этого будет мало».

Помимо уклонения от уплаты налогов, власти обвиняют блогеров в отмывании доходов через знакомых и прочих «неустановленных лиц». Например, Елена Блиновская, по версии правоохранителей, легализовала таким образом около 43 млн руб. Впрочем, установили это надзорные органы не сразу: проверка блогера, как сообщают СМИ, длилась год. И, по словам собеседников “Ъ FM”, вполне могла занять и больше времени.

Для отслеживания финансовых потоков блогеров с заработком свыше 50 млн руб., как пишут Telegram-каналы, в ФНС даже планируют создать специальный отдел. Однако отличить легальный заработок от незаконного обогащения будет сложно, подчеркнул основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко:

«Очень сложно построить доказательную базу: как передавались эти деньги, проходили ли вообще такие трансакции, были в сговоре ли эти люди между собой.

Например, девушка получила 1 млн руб. за такие же курсы и перечислила эти деньги своей подруге: она сделала это в виде подарка на день рождения или за продвижение заплатила? Потому что, если посмотреть на рынок в целом, то все друг другу платят. Инфлюенсер продвигает друга или подругу, вроде как бы все между собой связаны, но при этом каждый обладает самостоятельностью и волей при осуществлении своей предпринимательской деятельности.

Здесь же есть еще вопрос и об авторских гонорарах. Очень много проблем именно в этой сфере, соответственно, в части выплат и отчислений в Российское авторское общество и по налогам».

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что пока избавиться от претензий со стороны надзорных органов инфлюенсерам сравнительно просто, достаточно еще в ходе разбирательств вернуть в бюджет неуплаченные налоги.

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Иван Хорушевский