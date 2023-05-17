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Коммерсантъ FM
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Пашинян: Армения признает принадлежащими Азербайджану все 86 тыс. кв. километров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе стороны достигли прогресса в урегулировании отношений. По ее итогам Армения признала территорию Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, а Азербайджан — территорию Армении в 29,8 тыс. кв. км, сообщил господин Пашинян. Это территория Азербайджана вместе с учетом непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.

«Три дня назад при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля мы сделали еще один шаг вперед, подчеркнув, что Армения признает территорию Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км, а Азербайджан признает территорию Армении площадью 29,8 тыс. кв. км»,— сказал премьер Армении на четвертом саммите Совета Европы в Рейкьявике (цитата по Armenpress).

При этом господин Пашинян заявил, что из-за «незаконной блокады Лачинского коридора» армяне в Нагорном Карабахе пять месяцев «находятся в осаде» и переживают гуманитарный кризис. Он подчеркнул, что первоочередной задачей сейчас является отправка в Лачинский коридор и Нагорный Карабах международной миссии, а также начало переговоров между Баку и Степанакертом (столица Нагорного Карабаха).

14 мая господа Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Следующая встреча глав Армении и Азербайджана может состояться в Кишиневе 1 июня в рамках саммита Европейского политического сообщества, после чего стороны могут снова встретиться в Брюсселе в июле.

О переговорах читайте в публикации «Ъ» «В карабахском конфликте троится от посредников».

Эрдни Кагалтынов

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