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Коммерсантъ FM
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обновлено 16:59

Силуанов: нефтегазовые доходы бюджета отстали от годового плана

Путин: Россия сократила добычу нефти и газа для поддержания цен на рынке

Доходы, не связанные с нефтегазовыми, растут в плановом порядке, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Однако нефтегазовые доходы бюджета России отстают от годового плана. Общий годовой объем доходов к текущему моменту исполнен на 30%, расходов — на 39%.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Проблема с нефтегазовыми доходами. Пока мы видим, что они, с учетом конъюнктуры и всех, так сказать, дисконтов, пока отстают от плана»,— указал глава Минфина на совещании у президента РФ.

Ненефтегазовые доходы бюджета растут в плановом порядке, указал господин Силуанов и добавил, что те могут выйти по итогам года в небольшой плюс.

«Конечно, вопрос с расходами. Буквально на сегодня мы выполнили 30% примерно от годового объема доходов, а расходы по году мы исполнили на 39%. Пока еще есть временный, что называется, дисбаланс, который должен нивелироваться с учетом хода исполнения бюджета»,— резюмировал министр финансов.

Заслушав доклад, Владимир Путин напомнил участникам совещания, что Россия сокращает добычу газа и нефти в связи с необходимостью поддержания ценовой конъюнктуры на мировых рынках, и назвал ситуацию «абсолютно стабильной».

«Я к чему все это веду. По работе на стратегических направлениях по стратегическим проектам, таким, например, как Северный морской путь, мы должны действовать очень разумно и иметь в виду важность и перспективу проектов подобного рода. Надеюсь, этот проект будет полностью реализован в тех параметрах, о которых мы договаривались»,— сказал глава государства.

Согласно данным Минфина, за четыре месяца 2023 года дефицит бюджета вырос до 3,424 трлн руб. при годовом плане по показателю в 2,925 трлн руб. Нефтегазовые доходы России снизились за январь—апрель на 52% год к году, до 2,2 трлн руб. Ненефтегазовые доходы за этот период выросли на 5%, составив 5,5 трлн руб.

Актуальные данные мониторинга государственных финансов — в материале «Ъ» «Дефицит прирос триллионом».

Григорий Лейба

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