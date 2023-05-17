Лавров: надоело комментировать стенания о незаинтересованности России в диалоге с Украиной

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сам отказывается от диалога с Россией. Министр сказал, что ему надоело комментировать «стенания» Запада о том, что Москва не заинтересована в диалоге с Киевом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Он прокомментировал эту тему на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. Господин Лавров напомнил, что в октябре 2022 года господин Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин.

«И когда стенания мы слышим из Вашингтона, Брюсселя, Лондона о том, что Россия совершенно не заинтересована в каких-то мирных инициативах,— просто уже даже надоело комментировать… Когда (Западом.— "Ъ") было сказано — "примем только то, что будет приемлемо для Зеленского",— ну все, пожалуйста, тогда давайте пускай "хвост вертит собакой", как это уже не раз бывало в той же американской истории»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Официально переговоры между Россией и Украиной были прекращены в мае 2022 года по инициативе Киева. После этого Кремль неоднократно говорил, что предпосылок для урегулирования ситуации пока нет. В апреле стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон хочет обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину с мирным планом для возобновления переговоров между Россией и Украиной. Европа и США эту идею не поддержали.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер