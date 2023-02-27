Песков: предпосылок для урегулирования ситуации на Украине пока не видно

Российские власти пока не видят никаких предпосылок для перехода ситуации вокруг Украины в мирное русло, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это обуславливает продолжение российской военной операции.

«Еще раз повторяем, что в настоящий момент не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло. Пока специальная военная операция продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены»,— заявил представитель Кремля во время пресс-колла.

Официально переговоры между двумя странами были прекращены в мае 2022 года по инициативе Киева. В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. Газета Neue Zurcher Zeitung ранее сообщала, что глава ЦРУ в январе предложил России и Украине мирный план, предполагавший передачу Москве примерно 20% украинской территории в обмен на прекращение военных действий, но обе страны предложение отвергли.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляция «Ъ».

Лаура Кеффер