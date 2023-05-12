LEVEL Legal Services: на рассмотрении у правительственной комиссии лежат 2 тыс. заявок по операциям иностранцев с российскими активами

Одно из регуляторных препятствий осуществлению сделок, касающихся выхода иностранного бизнеса из России,— большая нагрузка на правительственную комиссию, без разрешения которой их невозможно провести, считает управляющий партнер и глава корпоративной практики LEVEL Legal Services Леонид Эрвиц. По его информации, сейчас на рассмотрении у комиссии более 2 тыс. заявок, она встречается примерно три раза в месяц и рассматривает не более семи сделок за раз.

«Насколько мне известно, сейчас более 2 тыс. сделок, которые лежат на рассмотрении у комиссии, комиссия встречается, опять же насколько мне известно, три раза в месяц, рассматривает не более семи сделок за раз, поэтому сроки достаточно длительные. Будем надеяться, что со временем появится какая-то прозрачность процесса и мы сможем лучше планировать горизонты сделки»,— сказал господин Эрвиц на сессии «Ъ» «Право в эпоху суверенитета: как юристам помочь бизнесу, собственникам и государству?», которая проходит в рамках Петербургского международного юридического форума.

Еще одно регуляторное препятствие к осуществлению таких сделок — «налог на выход», который составляет 10%. По словам эксперта, сложность в том, что сделки закрываются «не за один день» и после подписания соглашения могут произойти какие-то изменения, часто непонятно, от чего отсчитывать 10%. Господин Эрвиц отметил, что стороны, как правило, договариваются. «В основном делят это 50 на 50, иногда это полностью берет на себя покупатель, я не видел пока, чтобы полностью взял на себя такой риск продавец»,— сказал он. По словам господина Эрвица, в случае с американскими инвесторами все осложняется тем, что они без лицензии управления по контролю над иностранными активами (OFAC) не могут платить деньги в российский бюджет.

В ходе конференции эксперта спросили, часто ли в такие договоры закладывается возможность обратного выкупа активов. Он ответил, что механизм, позволяющий предыдущему акционеру вернуться при достижении определенных условий, закладывается в договор более чем в 50% случаев. При этом, по его словам, срок, который предусматривается,— три-пять лет. «Никто не будет соглашаться, по крайней мере на моем опыте, держать бизнес в таком состоянии, в каком он есть, следующие пять лет без того, чтобы что-то реструктурировать, что-то поменять, выйти на новые рынки»,— сказал он.

Партнер «Кесарев Консалтинг» Юрий Панасик в ходе сессии пояснил, что по умолчанию на осуществление таких сделок действует запрет, регулятор может сделать исключение в некоторых случаях. Партнер Kept (бывшая KPMG) Галина Акчурина отметила, что сейчас правкомиссия работает быстрее — последние сделки согласовывались не более двух месяцев.

Выдачей разрешений на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами недружественных государств, а также валютных операций занимается подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Ее возглавляет министр финансов Антон Силуанов. В апреле он анонсировал введение налога 10% на продажу бизнеса иностранных компаний. Министр отмечал, что цель этого — сделать так, «чтобы выход был невыгоден для иностранного бизнеса».

Согласно исследованию экономистов швейцарского института IMD и Университета Санкт-Галлена, на конец 2022 года доля иностранных компаний, полностью покинувших рынок РФ, составляла порядка 8,5% из 1,4 тыс. относительно крупных предприятий из стран G7 и ЕС, работавших в России на апрель 2022 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «От страны не убежишь».