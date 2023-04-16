Зарубежные компании заплатят за выход

Зарубежным компаниям придется платить налог в 10% на выход, который будет взиматься с суммы сделки по продаже их российских активов. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, уход из страны будет связан для иностранного бизнеса с «определенными издержками». Ранее сообщалось, что продажа российских активов игроками из недружественных государств допускается на базе независимой оценки их рыночной стоимости, а также не менее чем с 50-процентным дисконтом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Все эти меры вряд ли удержат иностранные компании в стране, отметил ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков: «На мой взгляд, решения бизнеса о выходе из России сегодня продиктованы в основном политическим давлением со стороны властей тех стран, где он имеет основную прописку.

То есть какие-либо экономические меры по удержанию компаний сейчас вряд ли сработают, но как минимум они смогут обеспечить российским покупателям более выгодные условия.

То есть если иностранная корпорация хочет уйти, то она действительно должна продать свой бизнес с большим дисконтом, заплатить налог и в дальнейшем уже самостоятельно подсчитывать свои убытки от следования политическому давлению. Российская же сторона получает в этом смысле возможность купить предприятия или структуры, которые уже готовы к работе, с хорошей скидкой и, соответственно, запустить их в дело. Государство, естественно, заинтересовано не только в том, чтобы обеспечить отечественному бизнесу какие-то преимущества, но и в том, чтобы получить определенный доход в условиях, когда мы имеем бюджетный дефицит».

Процесс выкупа активов иностранных компаний, покидающих российский рынок, фактически уже происходит на основе обозначенных условий, отмечает управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов:

«То, что касается дополнительных сборов с зарубежного бизнеса, который продает свои активы в России, такая практика уже есть. Она именуется как "обязательные добровольные сборы" и по факту уже действует. Какой-то понятной, прозрачной законодательной базы под это нет, однако такие сделки требуют согласования правительственной комиссии. Без выполнения этих требований подтверждение от нее получить фактически невозможно.

У иностранного бизнеса сейчас просто нет другой альтернативы, под давлением иностранных акционеров или под угрозой прямых санкций они вынуждены оставлять РФ. Многие компании уже фактически зафиксировали убытки в размере российских активов, соответственно, для них даже выход с этими издержками не несет каких-то потерь с точки зрения финансовой отчетности, все это уже списано».

По данным Йельского университета, с февраля 2022 года об уходе из России и приостановке инвестиций публично сообщили более тысячи компаний.

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Андрей Загорский