Бывшему главе белгородского филиала «Газпрома» и экс-мэру Старого Оскола добавили обвинений во взятках

Свердловский райсуд Белгорода продлил на три месяца арест в СИЗО бывшего генерального директора АО «Газпром газораспределение Белгород» Александра Сергиенко, руководившего в 2018–2021 годах вторым по величине городом Белгородской области — Старым Осколом. Как сообщили «Ъ» источники в правоохранительных органах, в отношении господина Сергиенко возбуждено уже семь уголовных дел о взятках. Общая сумма якобы полученных им незаконных вознаграждений превысила 35 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Александра Сергиенко Фото: Телеграм-канал Александра Сергиенко

Под стражей экс-чиновник находится с конца марта. Тогда управление Следственного комитета России по Белгородской области на основании материалов коллег из ФСБ возбудило в его отношении уголовное дело о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По версии следствия, в 2017–2021 годах Александр Сергиенко, действуя в интересах нескольких коммерческих организаций, оказал содействие в выдаче им разрешительной документации на строительство и предоставление земельных участков в аренду. За это чиновник якобы получил взятки в виде денег, имущества и незаконных услуг имущественного характера на общую сумму более 15 млн руб.

Позже следователи сообщили еще о двух уголовных делах господина Сергиенко. По версии следствия, мэр Старого Оскола в 2019 году покровительствовал коммерческой организации, занимавшейся строительством школы, получив от нее 8 млн руб. В 2020-м чиновник якобы предложил помощь при принятии работ подрядчику ремонта еще одной школы, получив от него за это 850 тыс. руб.

После возбуждения первых уголовных дел Александр Сергиенко покинул АО «Газпром газораспределение Белгород», куда он пришел из мэрии Старого Оскола. Экс-чиновник вину отрицает и считает, что его оговорили.

Сергей Толмачев, Воронеж