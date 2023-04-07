Экс-мэра белгородского Старого Оскола заподозрили еще в двух взятках

Управление Следственного комитета России (СКР) по Белгородской области сообщило о возбуждении новых уголовных дел в отношении бывшего генерального директора АО «Газпром газораспределение Белгород» Александра Сергиенко, руководившего в 2018–2021 годах вторым по величине городом региона — Старым Осколом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Александра Сергиенко Фото: Телеграм-канал Александра Сергиенко

Александр Сергиенко был задержан в конце марта. Его на два месяца заключили под стражу по обвинению в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Как считают в СКР, в 2017–2021 годах глава Старого Оскола, действуя в интересах нескольких коммерческих организаций, оказал содействие в выдаче им разрешительной документации на строительство и предоставление земельных участков в аренду. За это чиновник якобы получил взятки в виде денег, имущества и незаконных услуг имущественного характера на общую сумму более 15 млн руб.

По материалам ФСБ и МВД в отношении Александра Сергиенко возбудили еще два дела о коррупции (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, мэр города покровительствовал коммерческой организации, занимавшейся в 2019 году строительством школы в Старом Осколе. За это чиновник якобы получил от нее 8 млн руб. В 2020-м глава города якобы предложил помощь при принятии работ подрядчику ремонта еще одной школы, получив от него за это 850 тыс. руб.

Александр Сергиенко не признает вину и считает, что его оговорил приятель. После возбуждения уголовного дела он покинул пост генерального директора АО «Газпром газораспределение Белгород».

Сергей Толмачев, Воронеж