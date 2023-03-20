Задержан глава белгородского филиала «Газпрома» и бывший мэр Старого Оскола

Задержан генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород» Александр Сергиенко, который в 2018–2021 годах возглавлял второй по величине город в Белгородской области — Старый Оскол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сергиенко

Фото: АО «Газпром газораспределение Белгород» Александр Сергиенко

Фото: АО «Газпром газораспределение Белгород»

Источники «Ъ» в правоохранительных органах сообщили, что оперативники белгородского управления ФСБ и Следственного комитета задержали 51-летнего топ-менеджера по делу о взятке. Официального подтверждения этой информации нет. На прошлой неделе Александр Сергиенко сообщил в соцсетях, что проводит отпуск в Кисловодске. Сейчас его телефон выключен.

Александр Сергиенко в 2008–2012 годах работал в администрации Шебекино, после два года трудился в администрации Корочанского района. В Старый Оскол он приехал в 2017 году, сначала став первым заместителем главы, а после — руководителем администрации. В декабре 2021 года Александр Сергиенко перешел на пост генерального директора АО «Газпром газораспределение Белгород».

Сергей Толмачев, Воронеж