Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Задержан глава белгородского филиала «Газпрома» и бывший мэр Старого Оскола

Задержан генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород» Александр Сергиенко, который в 2018–2021 годах возглавлял второй по величине город в Белгородской области — Старый Оскол.

Александр Сергиенко

Александр Сергиенко

Фото: АО «Газпром газораспределение Белгород»

Александр Сергиенко

Фото: АО «Газпром газораспределение Белгород»

Источники «Ъ» в правоохранительных органах сообщили, что оперативники белгородского управления ФСБ и Следственного комитета задержали 51-летнего топ-менеджера по делу о взятке. Официального подтверждения этой информации нет. На прошлой неделе Александр Сергиенко сообщил в соцсетях, что проводит отпуск в Кисловодске. Сейчас его телефон выключен.

Александр Сергиенко в 2008–2012 годах работал в администрации Шебекино, после два года трудился в администрации Корочанского района. В Старый Оскол он приехал в 2017 году, сначала став первым заместителем главы, а после — руководителем администрации. В декабре 2021 года Александр Сергиенко перешел на пост генерального директора АО «Газпром газораспределение Белгород».

Сергей Толмачев, Воронеж

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...