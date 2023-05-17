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Коммерсантъ FM
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ВТБ открыл офис в Иране

ВТБ открыл филиал в Иране, сообщил в Twitter замминистра промышленности и торговли Ирана Алиреза Пейман-Пак. Внимание на это обратило Frank Media. По словам чиновника, открытие офиса стало возможным благодаря «непрерывным усилиям и поддержке» Организации по развитию торговли Ирана.

ВТБ первым из российских банков заработал на территории Ирана. Как добавил господин Пейман-Пак, иранский филиал будет эффективным инструментом для передачи части поступлений иностранной валюты в банковскую систему страны, а также для обеспечения «прозрачности торговли».

В декабре 2022 года ВТБ запустил денежные переводы в Иран по банковским реквизитам юридическим и физическим лицам. Максимальная сумма перевода — 20 млн руб., но не выше $1 млн ежемесячно с комиссией 1% от суммы перевода. Иран через российскую межбанковскую систему подключился к 106 иностранным банкам.

Лаура Кеффер

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