ВТБ запустил переводы в Иран

Банк ВТБ запустил денежные переводы в Иран по банковским реквизитам юридическим и физическим лицам. Максимальная сумма перевода — 20 млн руб., но не выше $1 млн ежемесячно с комиссией 1% от суммы перевода. Средства начисляются на следующий рабочий день. Предварительно нужно открыть счет в иранских риалах.

«Мы стали первым банком, кто реализовал международные денежные переводы в Иран, и с учетом укрепления деловых связей, роста экономического сотрудничества и развития туризма ожидаем, что они будут востребованы»,— сообщил старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачев (цитата по «Прайму»).

В ноябре ВТБ запустил трансграничные переводы в СНГ. Также стали доступны переводы во Вьетнам и Китай. На данный момент клиенты банка могут перевести деньги в десять стран ближнего зарубежья и регионов Азии. Банк прогнозирует рост доли переводов через СБП до 80% к концу года.

Анастасия Ларина