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Коммерсантъ FM
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Иран через российскую межбанковскую систему подключился к 106 иностранным банкам

Представители Центробанков Ирана и России подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций. Как сообщил председатель иранского регулятора Мохаммад Реза Фарзин, Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ объединилась с SEPAM (System for Electronic Payments Messaging) ЦБ Ирана. Это позволило Ирану подключиться к 106 нероссийским банкам.

«Между банками Ирана и России установлена прямая связь. В рамках соглашения о совместной деятельности центральных банков Ирана и России помимо непосредственного подключения к российским банкам банковская сеть Ирана будет напрямую связана со 106 иностранными нероссийскими банками»,— написал Реза Фарзин в Twitter.

Иран отключили от системы международных переводов SWIFT еще в ноябре 2018 года. В июне в рамках санкций из-за военной операции на Украине от SWIFT отключили ряд российских банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и другие.

Директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников в разговоре с «Ведомостями» говорил, что Иран и Россия обсуждают создание токена, который позволит заменить во внешнеторговых расчетах доллар, рубль и иранский риал. Кроме того, в Иране работают над запуском карт российской системы «Мир».

Анастасия Ларина

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