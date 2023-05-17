Защита ребенка, пострадавшего в спецшколе Екатеринбурга, обратилась к Марии Львовой-Беловой

Защита 12-летнего учащегося спецшколы №124 Екатеринбурга, подвергавшегося насилию со стороны других подростков, обратилась к уполномоченному по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой с просьбой помочь в освобождении ребенка из учреждения. Об этом «Ъ» рассказала адвокат Олеся Бортникова.

Обращение к детскому омбудсмену было подано после того, как суд отказался переводить мальчика в другое спецучреждение, о чем просила администрация екатеринбургской спецшколы, а также не стал рассматривать вопрос об отправке ребенка домой, на чем настаивала защита. «Таким образом, по решению суда ребенок должен оставаться в учреждении, где над ним издевались и где он фактически является изгоем. Мы убеждены, что единственно правильным решением по судьбе ребенка является досрочное прекращение пребывания ребенка в СУВУ, и будем этого добиваться»,— отметила госпожа Бортникова.

Адвокат заявила, что рассчитывает на поддержку по данному вопросу со стороны Марии Львовой-Беловой, уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области и Общественной палаты региона.

Скандал в спецшколе №124 для подростков с общественно опасным поведением произошел в середине апреля, когда оттуда сбежал 13-летний учащийся. Он обратился в СКР, рассказав, что воспитанники подвергаются физическому и сексуальному насилию со стороны других подростков.

«Самая жесткая ситуация», которую он видел сам, произошла с 12-летним мальчиком, интересы которого сейчас представляет Олеся Бортникова. Подростка якобы подвергли «товарищескому суду» за то, что он «слишком много врал» воспитателю. В результате коллективно было принято решение подвергнуть мальчика «оральному сексуальному насилию».

Следствие возбудило уголовное дело о сексуальном насилии над ребенком (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), предъявив обвинение двум учащимся спецшколы. Сейчас подростки находятся под арестом. Также, по сведениям «Ъ-Урал», было возбуждено уголовное дело в отношении отстраненного директора спецшколы Натальи Поддубной. Ее подозревают в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Илья Смирнов, Екатеринбург