В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении директора спецшколы, где насиловали ребенка

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении директора екатеринбургской спецшколы №124 Натальи Поддубной, сообщает источник «Ъ-Урал». Напомним, по данным следствия, в учебном учреждении один из воспитанников регулярно подвергался сексуальному насилию со стороны сверстников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области информацию о возбуждении дела в отношении госпожи Поддубной комментировать отказались.

Напомним, скандал в спецшколе №124 для подростков с общественно-опасным поведением произошел в середине апреля, когда оттуда сбежал 13-летний учащийся. Он обратился в СКР, рассказав, что воспитанники подвергаются физическому и сексуальному насилию со стороны других подростков.

«Самая жесткая ситуация», которую он видел сам, и которая впоследствии легла в основу уголовного дела о сексуальном насилии над ребенком (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), произошла с 12-летним мальчиком. Его якобы подвергли «товарищескому суду» за то, что он «слишком много врал» воспитателю. В результате коллективно было принято решение подвергнуть мальчика «оральному сексуальному насилию».

Адвокат Георгий Краснов ранее заявлял «Ъ-Урал», что Наталья Поддубная знала об инциденте, и даже обсуждала его с воспитанниками. «При этом директор не наказывала тех, кто издевался над мальчиком, а спрашивала у потерпевшего при всех детях: "Чего ты прогнулся? Не мог откусить? Совсем слабак?"»,— заявял господин Краснов.

После того, как СКР возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, Наталью Поддубную отстранили от выполнения служебных обязанностей.

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