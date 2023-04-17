В Екатеринбурге арестовали второго учащегося спецшколы, обвиняемого в сексуальном насилии

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал второго учащегося спецшколы №124, обвиняемого в сексуальном насилии над ребенком (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). В пресс-службе суда «Ъ-Урал» сообщили, что по 11 июня он будет находиться в Кировградской колонии для несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Урал» арестованному подростку ранее удалось сбежать от следствия. Якобы в этом ему могла помочь директор спецшколы. Однако в результате его задержали в Сысерти.

Напомним, по аналогичной статье на прошлой неделе был арестован другой 16-летний воспитанник спецшколы.

Уголовное дело по ст. 132 УК РФ было возбуждено после того, как 13-летний воспитанник спецшколы №124 обратился в СКР, сообщив о случаях сексуального и физического насилия над подростками со стороны других учащихся. «Самая жесткая ситуация», которую он видел сам, произошла с 12-летним мальчиком, которого по решению «товарищеского суда» подвергли «оральному сексуальному насилию». Издевательства длились несколько месяцев.

По словам адвоката Георгия Краснова, представляющего интересы обратившегося к следователям мальчика, руководству школы было известно о случаях насилия, однако никаких действий по решению конфликтов не предпринималось. Директор учреждения уже отстранена от выполнения обязанностей.

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