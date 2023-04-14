Силовики изучат «товарищеские суды» подростков

Следователи возбудили уголовное дело по подозрению в совершении сексуального насилия над воспитанником екатеринбургской спецшколы №124 для подростков с общественно-опасным поведением. Об издевательствах стало известно после того, как один учащийся сбежал из учреждения и обратился к адвокатам и силовикам. По его словам, воспитанники подвергаются физическому и сексуальному насилию со стороны других подростков, при этом руководство спецшколы и педагоги об этом знают, но никого не наказывают. В свердловском министерстве образования сообщили об отстранении директора учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский подросток обратился в следственный комитет

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Свердловский подросток обратился в следственный комитет

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

О возбуждении уголовного дела «Ъ-Урал» сообщил адвокат Георгий Краснов, представляющий интересы 13-летнего подростка, который сбежал из спецшколы и обратился в СКР. Предположительно, дело возбуждено по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По словам подростка, в учреждении одни учащиеся регулярно становятся жертвами физического и сексуального насилия со стороны других воспитанников. Руководство спецшколы, по словам Георгия Краснова, об этом знало, но никак не реагировало.

«За время моего пребывания в данном учреждении в отношении помещенных туда несовершеннолетних неоднократно совершались насильственные и сексуальные действия… Ряд фактов мне известен, поскольку я их видел сам. Ряд случаев мне известен от ребят, которые были там до меня»,– говорится в заявлении подростка на имя и. о. руководителя регионального СУ СК Анатолия Надбитова (есть в распоряжении «Ъ-Урал»).

«Самая жесткая ситуация», которую он видел сам, и которая, по словам адвоката, легла в основу уголовного дела, произошла в сентябре-октябре 2022 года. Подросток рассказал, что один из воспитателей, которому за 70 лет, учил детей «зоновским понятиям»: кто такие «опущенные», что значит «зачуханить», какие бывают «касты на зонах». Он якобы инициировал «товарищеские суды», на которых подростки коллективно решали, как будут наказывать «провинившихся».

Одного 12-летнего воспитанника спецшколы «судили» из-за того, что он, по мнению воспитателя, «слишком много врал». Георгий Краснов отметил, что коллективно было принято решение подвергнуть ребенка «оральному сексуальному насилию».

Длились издевательства на протяжении осени. При этом, по словам адвоката, старшие дети угрозами заставляли младших принимать участие в насилии.

Адвокат отметил, что руководство школы знало об этом, но не наказывало воспитанников. «Есть информация, что были видеозаписи, на которых запечатлено насилие. Эти видео обсуждались на общих собраниях с директором. При этом директор не наказывала тех, кто издевался над мальчиком, а спрашивала у потерпевшего при всех детях: "Чего ты прогнулся? Не мог откусить? Совсем слабак?"»,– подчеркнул господин Краснов.

Сбежавший из спецшколы подросток был свидетелем издевательств над 12-летним, о чем рассказал следователям. Силовики опросили потерпевшего, и он подтвердил всю информацию. При этом случаев сексуального и физического насилия над воспитанниками может быть больше, однако об этом следователям должны сообщить сами подростки, отметил адвокат.

Георгий Краснов подчеркнул, что к ответственности могут привлечь двух 15-летних подростков, которые инициировали насилие над мальчиком. Однако, по его мнению, следователям следует провести проверку и в отношении руководства спецшколы, допускавшего подобные инциденты.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «Ъ-Урал» информацию о возбуждении уголовного дела комментировать отказались. В спецшколе №124 на звонки не ответили. В министерстве образования и молодежной политики региона «Ъ-Урал» сообщили, что ведомство оказывает всю необходимую помочь следствию. Директор спецшколы Наталия Поддубная отстранена от выполнения служебных обязанностей.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил «Ъ-Урал», что за последние несколько лет никаких «тревожных сигналов» из данной спецшколы не поступало. Он добавил, что давно знаком с Наталией Поддубной, которая раньше была директором детского дома в Первоуральске, и у него остались только «положительные впечатления от работы этого специалиста».

«Будем смотреть и разбираться. Я обязательно посещу спецшколу, но там сейчас народу очень много: следственный комитет, прокуратура»,— уточнил детский омбудсмен.

Илья Смирнов