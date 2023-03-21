ЦБ обязал брокеров предупреждать клиентов о рисках блокировки бумаг дружественных стран

Банк России сообщил, что с 1 апреля меняются правила покупки неквалифицированными инвесторами ценных бумаг компаний из дружественных стран. Если они учитываются в недружественном депозитарии, то брокер сможет исполнить поручение клиента только в случае, если уведомит его о возможной блокировке таких бумаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Брокер может либо перед каждой сделкой направлять сообщение клиенту с помощью push-уведомлений, либо однократно проинформировать его о правилах покупки и получить согласие на принятие риска»,— говорится в сообщении Банка России.

Также ЦБ сообщил, что с 21 марта на торги «СПБ Биржи» приостанавливается допуск новых иностранных ценных бумаг, разрешенных для неквалифицированных инвесторов, если они учитываются в недружественном депозитарии.

С 1 октября 2022 года Банк России ввел ограничения на приобретение ценных бумаг эмитентов из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов. С 1 января 2023 года вступил в силу полный запрет на приобретение этих бумаг неопытными инвесторами. 16 марта регулятор опубликовал перечень бумаг, которые доступны для неквалифицированных инвесторов. Среди них, в частности, акции иностранных эмитентов, допущенные к торгам в России и бумаги иностранных компаний, которые ведут основную деятельность в РФ и ЕАЭС.