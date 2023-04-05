Иностранные бумаги не стерпели санкций

Объем торгов иностранными ценными бумагами на СПБ бирже упал до минимума с октября прошлого года. Это может быть связано с уходом активных инвесторов на фоне попадания крупных брокеров в санкционные списки, а также переводом капитала на российский рынок. Участники рынка надеются на восстановление торговой активности, хотя и отмечают риски экономической нестабильности в западных странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Март 2023 года оказался одним из самых провальных месяцев для СПБ биржи.

Объем торгов за отчетный период составил всего $2,65 млрд, что в 1,8 раза ниже, чем феврале этого года ($4,69 млрд), и более чем в два раза ниже прошлогоднего результата ($5,90 млрд).

За последние три года хуже показатели были только в октябре 2022 года ($2,47 млрд), когда на волне частичной мобилизации резко снизилась активность инвесторов (см. “Ъ” от 3 ноября). Одновременно количество активных счетов сократилось на треть по сравнению с предыдущим месяцем и едва превысило 134 тыс., откатившись к минимуму с марта 2020 года.

В отличие от событий осени прошлого года нынешнее падение показателей участники рынка связывают с уходом активных инвесторов, в том числе из-за попадания Тинькофф-банка под блокирующие санкции ЕС (см. “Ъ” от 27 февраля).

Биржа уже больше года не раскрывает наиболее активных участников торгов, но на начало 2022 года Тинькофф-банк был первым по суммарному обороту во всех режимах торгов СПБ биржи и по количеству активных клиентов.

При этом в последующие месяцы под блокирующие санкции США попали другие ведущие брокеры (Альфа-банк и ВТБ), так что позиции «Тинькофф» могли только укрепиться.

В конце февраля «Тинькофф инвестиции» приостановил торговлю иностранными ценными бумагами, торгуемыми на СПБ бирже, отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. Торги в тестовом режиме частично возобновились только 17 марта. Инвесторам стали доступны бумаги, торгующиеся на Гонконгской бирже, а также ограниченное количество американских бумаг. В Тинькофф-банке не раскрывают планы по возобновлению операций, однако отметили, что в настоящее время «тестируют торговлю на партнерской инфраструктуре».

Вместе с тем у российских инвесторов были причины обратить более пристальное внимание на акции локальных эмитентов. Как отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых, перевод капитала на российский сегмент произошел после ряда успешных отчетов по прибыли и объявления дивидендов за 2022 год. В частности, набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить акционерам рекордные 565 млрд руб., или 25 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию (см. “Ъ” от 21 марта).

При этом за счет притока ликвидности российский рынок акций в прошлом месяце «очень хорошо вырос», добавила госпожа Малых.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 1,4 раза по сравнению с февралем и достиг 1,46 трлн руб. По итогам марта индекс Московской биржи вырос на 8,5%, превысив уровень 2450 пунктов.

Как отмечает госпожа Малых, инвесторы предъявляли спрос на гособлигации США (через акции iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) — после падения рынка ставки выросли уже до привлекательных уровней. Но, по мнению аналитика, они если и не прошли свой пик, то близки к нему, и при ухудшении экономических отчетов ФРС может перейти уже к снижению ставки, и значит, этот ETF отреагирует ростом цены. «В топ-10 по популярности также попал ETF, повторяющий индекс S&P 500,— традиционно один из самых востребованных фондов, который через одну сделку дает экспозицию на весь рынок»,— добавила она.

Участники рынка настроены довольно оптимистично. В апреле объемы торгов могут восстановиться и приблизиться к показателям за февраль текущего года, считает Артем Аутлев. Директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов ожидает роста объема торгов гонконгскими акциями. «После завершения локдауна ожидается восстановление китайской экономики, и, как следствие, интерес инвесторов к китайским акциям может значительно вырасти»,— заметил он. Однако, уточняет эксперт, решающим фактором может оказаться экономическая нестабильность западных стран, что может оказать существенное влияние и на Китай.

Ксения Куликова