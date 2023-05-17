«Аэрофлот» попросил внести 99 изменений в пассажирские салоны Ту-214

«Аэрофлот» обратился к компании «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию; ОАК) с просьбой внести 99 изменений в пассажирский салон среднемагистральных самолетов Ту-214. Об этом пишет РБК со ссылкой на рабочую переписку перевозчика и производителя, датированную апрелем 2023 года. Представители авиакомпании и ОАК подтвердили, что стороны обсуждают параметры пассажирского салона Ту-214.

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Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Ту-214

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Ту-214 — магистральный узкофюзеляжный самолет с отечественным двигателем ПС-90 вместимостью до 210 человек и дальностью полетов до 6,5 тыс. км. Самолет выпускается на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев».

Внести изменения в параметры пассажирского салона Ту-214 «Аэрофлот» попросил после того, как в начале текущего года специалисты авиакомпании посетили казанский авиазавод, уточнил собеседник РБК. При этом представитель ОАК отметил, что в ходе самого осмотра у представителей «Аэрофлота» не было замечаний: «Идет нормальный рабочий процесс согласования кастомизированной конфигурации воздушного судна».

Из рабочей переписки следует, что предложения «Аэрофлота» касаются пассажирских кресел, сервисной панели пассажиров, кухни и освещения, системы развлечения, дверей и других составляющих пассажирского салона Ту-214. В частности, авиакомпания попросила:

увеличить объем багажных полок, чтобы чемоданы размещались поперек и на одну полку влезало до шести чемоданов, соответствующих установленных «Аэрофлотом» параметрам (не больше 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту);

на креслах бизнес-класса под спинкой установить опускающуюся подножку для пассажира, который сидит в следующем ряду, в столиках — подставки для телефона или планшета (согласно переписке, специалисты «Туполева» считают, что пока эти требования выполнить невозможно);

привести аварийно-спасательное оборудование Ту-214 в соответствие с западным оборудованием, используемым в «Аэрофлоте» (авиакомпания в основном летает на самолетах Airbus и Boeing). В «Туполеве» предложили заменить иностранное оборудование российскими аналогами, поскольку импортное в Россию не поставляется из-за санкций;

использовать на кухне оборудование стандарта ATLAS (в Россию оно не поставляется после введения санкций в 2022 году, поэтому взамен специалисты «Туполева» также предложили установить российское оборудование, но других размеров).

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев рассказал РБК, что за внесение подобных изменений, как правило, платит сам заказчик. По его словам, бывают исключения, но к Ту-214 они не относятся. По оценке гендиректора компании «Центр авиационных технологий и интерьера» Сергея Павлова, стоимость существующего интерьера самолетов Ту-214 составляет около 500 млн руб. В пресс-службах ОАК и «Аэрофлота» не стали комментировать возможную стоимость обсуждаемой кастомизации интерьера Ту-214.

7 сентября 2022 года «Аэрофлот» и ОАК подписали соглашение о закупке 339 самолетов, в том числе 40 Ту-214. Авиакомпания также планировала привести Ту-214 к экипажу из двух пилотов — командир и второй пилот. Сейчас этими самолетами должен управлять экипаж из трех человек — два пилота и бортинженер.

В конце прошлого года гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский говорил, что авиакомпании нужны в парке Ту-214 для снижения рисков при начале использования новых самолетов МС-21, которые еще не введены в коммерческую эксплуатацию.

О том, почему возвращение лайнеров советской разработки в пассажирские перевозки затягивается,— в материале «Ъ» «"Ту" прибудут не тогда».

Милена Костерева