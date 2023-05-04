«Ту» прибудут не тогда

Возвращение в коммерческую эксплуатацию самолетов Ту-204/214 советской разработки, на ремонт которых Минпромторг выделил 15 млрд руб., затягивается. Как стало известно “Ъ”, поставка двух самолетов, которые авиакомпания Red Wings планировала получить в апреле, переносится на конец лета. Причина срыва сроков — долгий поиск подрядчика для восстановления салона. По данным “Ъ”, перевозчик планировал летом поставить эти самолеты на рейсы в Турцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, авиакомпания Red Wings не получит в аренду 15-летний Ту-204 и 14-летний Ту-214 весной, как это было запланировано по договоренности с их собственником, АО «Ильюшин Финанс» (ИФК, обе входят в «Ростех»). Это первые самолеты данного типа, которые год назад решили вернуть к регулярным пассажирским перевозкам. Red Wings был последним их коммерческим эксплуатантом и отказался от воздушных судов еще в 2018 году. Решение о восстановлении всех 11 самолетов ИФК (восемь Ту-204/214, два Ил-96 и один Ан-124) за 15,4 млрд руб. из бюджета в июне 2022 года анонсировал Минпромторг. «Средства доведены до получателя, идут работы по восстановлению воздушных судов»,— сообщили “Ъ” в министерстве.

Лизингодатель планировал предоставить оба самолета перевозчику в апреле 2023 года. Сейчас дата перенесена на 31 июля, о чем собственник предупредил эксплуатанта в апреле. «Информации о следующих переносах пока нет, но участие самолета на авиасалоне МАКС в ливрее ОАК в июле, как планировалось, под вопросом»,— говорит один из источников “Ъ”.

Причиной срыва сроков, по данным “Ъ”, стал затянувшийся выбор подрядчика для восстановления салона. Как рассказал “Ъ” источник в отрасли, стоимость таких работ начинается от 20 млн руб., а сроки — от двух-четырех месяцев. После того как ИФК уведомила Red Wings в январе этого года о срыве сроков из-за проблемы с поиском компании, перевозчик предложил лизингодателю своего подрядчика — НПП «Фотон». Но по состоянию на апрель подрядчик так и не был выбран. Кроме того, договор аренды на оба лайнера, который должны были подписать еще в декабре 2022 года, до сих пор не заключен.

В ИФК отрицают сложности с восстановлением самолетов. «На обоих бортах идут работы по интерьеру, на Ту-214 салоном как раз занимается компания "Фотон"»,— сообщили “Ъ” в компании. По словам представителя ИФК, плановый срок приемки работ намечен на конец июня. Подготовка к восстановлению летной годности «также идет в графике».

По словам источника “Ъ” в ОАК, в качестве подрядчика к восстановлению летной годности привлечены специалисты «УЗГА Инжиниринг» (Екатеринбург) и «КАПО Авиа» (Казань). «Работы активно идут, исходя из возможностей, и все разногласия урегулированы»,— заверил собеседник “Ъ”. Подписание договора аренды, по его данным, запланировано на июль.

В Red Wings подтвердили, что компания «запланировала ввести в эксплуатацию данные воздушные суда в конце летнего сезона». Работы по восстановлению самолетов идут в рамках согласованных графиков, говорят в авиакомпании, воздержавшись от деталей: «Мы ждем первые две машины летом и еще две — в 2024 году». В пресс-службе ОАК уточнили лишь, что планы экспонировать Ту-214 на МАКС, который пройдет 25–30 июля, «остаются в силе».

Основу парка Red Wings составляют 19 SSJ-100. По информации “Ъ”, перевозчик планировал поставить оба «Ту» на рейсы в Турцию. Ту-204–100 рассчитан на перевозку от 176 до 194 пассажиров, емкость Ту-214 — 210 человек.

Сроков поставки «неприятен для перевозчика», но не окажет влияния на перевозки на таком массовом туристическом направлении, как Турция, полагает Андрей Крамаренко из ВШЭ. Он признает, что «для любой авиакомпании каждый непоставленный борт — это недополученная прибыль», но даже поставка всех четырех восстановленных самолетов вряд ли «будет иметь определяющее значение для бизнеса перевозчика». По предположениям эксперта, в конечном итоге налет воздушных судов не превысит 1,8 тыс. часов в год, что вдвое меньше годового налета, например, A320: «Ту-214 никогда не был коммерчески эффективен».

Айгуль Абдуллина