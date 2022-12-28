«Аэрофлот» потребует сократить состав экипажа Ту-214 до двух человек

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что авиакомпания потребует привести среднемагистральные самолеты Ту-214 к экипажу из двух пилотов — командиру и второму пилоту. Сейчас этими самолетами должен управлять экипаж из трех человек — двух пилотов и бортинженера. 7 сентября «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписали соглашение о закупке 339 самолетов, в том числе 40 Ту-214. По словам господина Александровского, авиакомпания не может эксплуатировать Ту-214 с бортинженером в составе экипажа, потому что нет таких специалистов и школы, которая их готовит.

«В части Ту-214 у нас однозначно будут требования по переходу или приведению его к двухчленному экипажу. Это сложновыполнимая задача для производителя, но мы это требование не снимем и будем на нем настаивать»,— рассказал господин Александровский в интервью РБК.

«То есть даже если будут первые поставки с трехчленной кабиной и мы согласимся с этим, все равно будут условия о каком-то фиксированном сроке по приведению в соответствие с нашими требованиями и замене последующей кабины на двухчленную»,— сообщил Сергей Александровский.

По соглашению «Аэрофлота» и ОАК, первые поставки Ту-214 ожидаются в 2024 году. У авиакомпании нет гарантий, что к этому времени на производстве учтут необходимые требования. Как сообщили РБК в пресс-службе ОАК, в рамках программы наращивания производства планируется модернизация некоторых систем и агрегатов самолетов. Деталей совершенствования производства в пресс-службе не приводят.

Помимо 40 Ту-214 ОАК передаст «Аэрофлоту» 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-NEW и 40 Ту-214. Поставки будут осуществляться в период с 2023 по 2030 год.

Лусине Баласян