Премьер Японии считает, что конфликт на Украине затянется

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал страны G7 сохранять единство в поддержке Киева и продолжать вводить антироссийские санкции. По его мнению, ситуация вокруг Украины будет иметь затяжной характер.

«Есть опасения, что ситуация на Украине будет затягиваться. Я считаю, что именно в этом контексте G7 должна вновь объединиться и продемонстрировать сильную солидарность по отношению к Украине. Жесткие санкции против России и решительная поддержка Украины»,— отметил господин Кисида в интервью телеканалу NHK (цитата по ТАСС).

Предстоящую встречу лидеров G7 в Хиросиме он назвал очень значимым событием. «Мировые лидеры соберутся здесь, чтобы обсудить вопросы мира и стабильности... Перед нами также стоит вопрос о том, как справляться с крупномасштабными международными кризисами, такими как энергетический и продовольственный»,— сказал премьер Японии.

По итогам встречи в апреле главы МИДов стран G7 уже подтверждали намерение ужесточить санкции против России и поддерживать Украину. Economic Times сообщала, что в мае G7 могут ввести санкции против АЛРОСА, которая является одним из крупнейших производителей алмазов в мире. По данным Reuters, G7 расширит экспортные и энергетические санкции против России.

Подробности — в материале «Ъ» «Санкции переплывут океан».

Лаура Кеффер