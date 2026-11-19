Кристиана Эммануэля Санона задержали на Гаити через несколько дней после убийства. Он родился на Гаити, а позже переехал в США, где стал пастором. По данным следствия, изначально заговорщики хотели поставить именно его на место Жовенеля Моиза. Потом они отказались от этого плана, решив, что Санон недостаточно популярен в стране. Сообщается, что он помогал собирать деньги для заговорщиков и содействовал им в организации убийства.