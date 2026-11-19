Пастора из Флориды признали виновным в соучастии в убийстве президента Гаити
Жовенель Моиз был убит в президентской резиденции 7 июля 2021 года. В дом ворвались около 30 вооруженных людей, они также ранили жену президента, Мартин. Гаити на тот момент уже находилось в состоянии политического и экономического кризиса. В 2018 году на господина Моиза совершали покушение, а ранее, в 2021-м, он предотвратил переворот.
В 2024 году гаитянский суд обвинил в причастности к убийству вдову господина Моиза, а также экс-премьера Гаити Клода Жозефа. Убийство расследовали как на Гаити, так и в США, потому что к покушению оказалась причастна американская компания. В США перед судом предстали несколько десятков человек, подозреваемых в причастности к убийству.
Кристиана Эммануэля Санона задержали на Гаити через несколько дней после убийства. Он родился на Гаити, а позже переехал в США, где стал пастором. По данным следствия, изначально заговорщики хотели поставить именно его на место Жовенеля Моиза. Потом они отказались от этого плана, решив, что Санон недостаточно популярен в стране. Сообщается, что он помогал собирать деньги для заговорщиков и содействовал им в организации убийства.