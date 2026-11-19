«Очаровательная нечисть»
Анна Минакова — о новой коллекции Loewe совместно с Тимом Бертоном
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У Loewe вышла новая коллекция, созданная совместно с Тимом Бертоном. Для испанского модного Дома это вполне закономерный выбор. Loewe любит обращаться к необычным мирам анимации. Так, еще во времена Джонатана Андерсона бренд представлял коллекции по мотивам мультфильмов Хаяо Миядзаки: «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками» и «Ходячий замок».
Для проекта с Тимом Бертоном и Disney выбрали «Кошмар перед Рождеством». В коллекцию вошли сумки, свитера, кожаные аксессуары, брелоки и даже ароматические свечи. Среди самых забавных предметов брелоки-скелеты, сумка-корзинка в виде монстра Harlequin Demon и кардиган с вывязанным Джеком Скеллингтоном.
В случае с Тимом Бертоном можно увидеть и дополнительную связь. Его знаменитая кукольная анимация, где персонажи и декорации создаются вручную, прекрасно сочетается с вниманием Loewe к ремеслу и работе с материалами. Для создания коллекции Дом получил доступ к оригинальным рисункам и куклам из архивов фильма.
Единственное, что кажется немного странным, это дата выхода. Коллекция поступила в продажу только 12 ноября. А ведь со скелетами, монстрами, змеями и прочей очаровательной нечистью она была бы совершенно идеальна к Хэллоуину. Впрочем, формально фильм называется «Кошмар перед Рождеством», так что все будто бы вовремя.