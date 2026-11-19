Единственное, что кажется немного странным, это дата выхода. Коллекция поступила в продажу только 12 ноября. А ведь со скелетами, монстрами, змеями и прочей очаровательной нечистью она была бы совершенно идеальна к Хэллоуину. Впрочем, формально фильм называется «Кошмар перед Рождеством», так что все будто бы вовремя.