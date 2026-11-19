Власти согласовали план восстановления Крымского моста
План восстановления Крымского моста после ударов беспилотников полностью согласован. Его утвердят в ближайшие несколько дней. Денег для ремонта достаточно, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«По мосту у нас есть полное понимание, что нужно делать. Мы обсудили три варианта развития событий. Считаем каждый по деньгам, по срокам. Мы не стоим, мы обсуждаем, сколько по времени, где можно оптимизировать»,— сказал Марат Хуснуллин «Вестям».
За последние три дня ВСУ трижды атаковали Крымский мост. СКР сообщал о повреждениях его конструкции, однако масштабы разрушений не уточнял. Сейчас движение по мосту остановлено полностью. По оценкам Марата Хуснуллина, отдельные элементы Крымского моста будут восстановлены через месяц-два.