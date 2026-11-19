В июле Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для спортивных федераций об ограничениях в отношении россиян. На юниорском чемпионате мира по боулингу (среди спортсменов не старше 21 года), который прошел летом в Малайзии, сборная РФ выступила с национальной символикой.