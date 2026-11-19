Международная федерация боулинга сняла ограничения с российских спортсменов
Международная федерация боулинга (IBF) допустила российских и белорусских спортсменов всех возрастов к турнирам под своей эгидой с флагом и гимном. Об этом сообщила пресс-служба Федерации боулинга России.
Решение о снятии ограничений было принято 11 октября на совещании исполкома IBF в Мюнхене. В организации подчеркнули, что должны соблюдать правила и требования для въезда в страны, принимающие соревнования.
В июле Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для спортивных федераций об ограничениях в отношении россиян. На юниорском чемпионате мира по боулингу (среди спортсменов не старше 21 года), который прошел летом в Малайзии, сборная РФ выступила с национальной символикой.