Главы МИДов G7 подтвердили намерение ужесточить санкции против России и продолжать поддерживать Украину

Главы МИДов стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) провели встречу в Каруидзаве, посвященную ситуации на Украине. Они обсудили, в частности, продолжение поддержки Киева и введение санкций против России, говорится в пресс-релизе на сайте МИД Японии.

Глава министерства Ёсимаса Хаяси выразил мнение, что «в условиях затянувшейся войны» важно сохранять единство среди стран G7. По его словам, Япония уже выделила Украине помощь на сумму $7,6 млрд. Участники встречи договорились координировать взаимодействие, чтобы обеспечить соблюдение антироссийских санкций и не допустить их обхода.

«Кроме того, министр заявил, что меры против уклонения и обхода санкций, а также поставки оружия третьими сторонами в Россию являются важными темами, и осудил решение президента Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, что еще больше усилит напряженность»,— сообщили в МИДе.

Ранее страны G7 раскритиковали Швейцарию за лазейки для обхода антироссийских санкций. Берн назвал обвинения необоснованными. Economic Times сообщала, что в мае страны G7 могут ввести санкции против АЛРОСА, которая является одним из крупнейших производителей алмазов в мире. Сейчас компания находится под санкциями Великобритании и США.

Лаура Кеффер