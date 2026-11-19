В Самаре из-за ракетной опасности приостановлена работа общественного транспорта
Работа общественного транспорта временно приостановлена в Самаре из-за ракетной опасности днем в четверг, 19 ноября. Об этом сообщил глава города Иван Носков.
«Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — говорится в сообщении.
Жителей просят укрыться в помещениях без окон. Глава города призвал не публиковать фото и видео с БПЛА и другой военной техникой.
Ракетная опасность была объявлена в Самарской области днем в четверг в 15:14 (MSK+1). Также воздушную тревогу объявили в Ульяновской области. В регионах включали сирены.