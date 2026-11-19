В ЮНЕСКО проверят обстоятельства гибели российских военкоров
В ЮНЕСКО получили письмо Союза журналистов России (СЖР), который потребовал объяснить, как составляют отчетность о погибших на Украине журналистах. В СЖР заявили, что в докладе ЮНЕСКО за 2024–2025 годы не упомянули четырех погибших российских военкоров.
«В настоящее время мы рассматриваем изложенные в письме пункты и консультируемся с аккредитованными организациями относительно обстоятельств гибели этих журналистов»,— сказали «РИА Новости» в пресс-службе ЮНЕСКО.
Доклад был опубликован 2 ноября. Согласно документу, за два года из-за военного конфликта на Украине погибли 12 журналистов, еще двое — в России. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад ЮНЕСКО содержит «серьезные внутренние противоречия». По ее словам, за последние 13 лет «десятки талантливых профессионалов» погибли в результате ударов ВСУ. Президент Владимир Путин говорил, что в зоне боевых действий на Украине погибли минимум 30 российских корреспондентов.