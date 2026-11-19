В ЮНЕСКО получили письмо Союза журналистов России (СЖР), который потребовал объяснить, как составляют отчетность о погибших на Украине журналистах. В СЖР заявили, что в докладе ЮНЕСКО за 2024–2025 годы не упомянули четырех погибших российских военкоров.