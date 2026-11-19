О вымысле исчезнувшем
Вышел новый роман Эдуарда Веркина «Площадь оружия»
Эдуард Веркин продолжает исследовать эпоху будущего, описанную в «Сороке на виселице» — романе, принесшем ему победу в прошлогодней «Большой книге». «Площадь оружия» рассказывает о событиях, происходящих на другой планете и в другой, куда более благополучной области знания. Михаил Пророков попытался понять, почему он не удивлен тем, что опять все кончилось плохо.
«Текст был положительно хорош, однако дочитать его Вера не успела — ховер пошел на посадку. В капсуле маглева по пути в Эрмитаж Вера собралась закончить чтение, но, открыв тетрадь, обнаружила, что текст исчез. Вера, разумеется, слышала про эту особенность, однако полагала, что в историях про испаряющиеся новеллы много преувеличения.
Оказалось, что нет».
Главное в новом романе Эдуарда Веркина — вновь технологии будущего: действующие, дорабатываемые, изобретаемые.
При этом герой «Площади оружия» Винцент Веслов — не кибернетик и не физик, а лирик, автор хаулов (что-то напоминающее то ли стихи, то ли пелевинские «вбойки», то немногое, что осталось людям от литературы в век, когда литературу пишут машины) и исследователь фастлита (той литературы, которую пишут машины, достигшие в этом деле высот не очень нужного человечеству совершенства). Гуманитарий, но нетипичный — про технику он тоже знает немало и приглашение на планету Бенедикт, эвристический кластер, обитель мыслящих машин, работающих на переднем крае научного прогресса, принимает без особых колебаний.
Прием этот для Веркина не нов — герои его книг чаще всего чужаки, люди со стороны. Взрослых книг — так всегда. Героиня «Острова Сахалина» отправлялась на остров писать футурологическое исследование, герой «снарка снарка» приезжал в Чагинск работать над краеведческой книжкой, героя «Сороки на виселице» вызывали на Реген в качестве члена Большого Жюри — половина участников там по регламенту отбирается из случайных людей, вот ему и (не) повезло. В «Площади оружия» Веркин еще меньше заморачивается с мотивацией — Веслова, автора статьи «Все-таки подлинность», разбирающей несколько образчиков того самого фастлита, зовут на консультацию в эвристический кластер «Юта», в сущности, за одну фразу из той статьи: «Пройдет совсем немного времени — замолчат и алгоритмы».
Чем он занимается в «Юте» на Бенедикте? Уж точно не молчит. Герой «Сороки…» говорил про синхронных физиков: «Они все время что-то рассказывают, не могут удержаться». Герой «Площади оружия» все время что-то рассказывает сам. Ну или вспоминает. В голове Веслова постоянно крутится тот самый, из пассажирского набора, фастлит, чтению которого он посвятил большую часть жизни. Любая фраза собеседника вызывает в его памяти сюжет новеллы, а то и двух. Собственные мысли ведут туда же. Похоже на то, как герои «снарка снарка» придумывали городу Чагинску и его обитателям мифические свойства и приключения.
Собеседники тем не менее его внимательно слушают. Возможно, потому, что у физиков, переживающих самый расцвет своей науки и техники («В течение двадцати лет решили проблемы энергии, перемещения, репликации. Это невероятно!»), в отличие от лириков, давно похоронивших литературу в ее исконном, единственно подлинном, по мнению подавляющего большинства, обличье, нет ни малейшего представления о том, что надо будет делать, если что-то пойдет не так. Все предусмотрено, трижды проверено, четырежды подстраховано — что может стрястись? Отчего бы вдруг могли замолчать алгоритмы?
Опасения героев оказываются не напрасны: катастрофы, как и в предыдущих книгах «взрослого» Веркина, не миновать. Населяя, подобно ранним Стругацким, свои романы безусловно положительными персонажами, Веркин, подобно Стругацким поздним, не верит в безнаказанность прогресса: покоряя Вселенную, человек обязательно отхватит от нее по полной. Но виной тому будет не защищающийся гомеостазис «Миллиарда лет до конца света» и не желание избежать риска, как в «Жуке в муравейнике». И не рассинхронизация прогресса технического и морального, к чему, видимо, все же свелась вся сложность описанной в «Сороке…» ситуации синхронных физиков.
Можно, наверное, сказать так: герои «Площади оружия» чувствуют груз ответственности, но не очень могут понять, перед кем.
В обществе сверхгуманном и суперблагополучном реально не о ком беспокоиться. И недаром случившееся на Бенедикте не будет иметь никаких последствий для всех, кому посчастливится уцелеть, да и слов типа «виновник» в романе не произносится. Жизнь (техника, прогресс бытовой и научный, покорение космоса) уверенно идет дальше, вымысел (литература, поэзия, «презираемое бормотание», непонятные угрызения, сомнения в непреложном) украдкой пробирается по обочине. Как кошки на трассе — есть ближе к концу романа такой пассаж про особое сияние кошачьих глаз в свете фар.
А «Площадь оружия» в романе — это текст, упоминаемый в разговорах Веслова с кибернетиками. Книга, специально созданная, чтобы отвратить людей от литературы и ее авторов, «чванливых литераторов, отрастивших мудрые лица». И тем самым подготовившая появление фастлита — историй, которые живут несколько десятков минут, которые не имеет смысла ругать, которые невозможно воспринимать всерьез.
То есть вымысла в самом чистом его виде.
Веркин Эдуард. Площадь оружия.— М.: Inspiria, 2026.