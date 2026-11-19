Прием этот для Веркина не нов — герои его книг чаще всего чужаки, люди со стороны. Взрослых книг — так всегда. Героиня «Острова Сахалина» отправлялась на остров писать футурологическое исследование, герой «снарка снарка» приезжал в Чагинск работать над краеведческой книжкой, героя «Сороки на виселице» вызывали на Реген в качестве члена Большого Жюри — половина участников там по регламенту отбирается из случайных людей, вот ему и (не) повезло. В «Площади оружия» Веркин еще меньше заморачивается с мотивацией — Веслова, автора статьи «Все-таки подлинность», разбирающей несколько образчиков того самого фастлита, зовут на консультацию в эвристический кластер «Юта», в сущности, за одну фразу из той статьи: «Пройдет совсем немного времени — замолчат и алгоритмы».