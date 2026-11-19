«Так последняя буква становится первой»
Павел Шинский — об истории Omega
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В 1848 году в Ла-Шо-де-Фоне, деревне часовщиков, Луи Брант открыл свою мастерскую. Механизмы он собирал из деталей, которые делали соседи-ремесленники. В выборе элементов Брант был придирчив и себе расслабляться тоже не позволял. Его девизом стало: «Лучшее из лучшего».
«Хорошо, но мало», — решили сыновья Луи-Поль и Сезар, приняв наследство, и взялись масштабировать бизнес. Они запустили часовую фабрику, а в 1894 году представили миру калибр 19 линий. Это был промышленный образец, механизм фантастической точности и надежности. Луи-Поль назвал его Omega. Последняя буква греческого алфавита, вершина мысли, предел возможностей: точнее не сделать.
Так и оказалось. С Omega на запястье присягал нации Джон Кеннеди, а Джеймс Бонд, примерив часы в «Золотом глазе», больше их не снимал. Так последняя буква алфавита становится первой. Конечно, если оно — совершенство.