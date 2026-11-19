В 1848 году в Ла-Шо-де-Фоне, деревне часовщиков, Луи Брант открыл свою мастерскую. Механизмы он собирал из деталей, которые делали соседи-ремесленники. В выборе элементов Брант был придирчив и себе расслабляться тоже не позволял. Его девизом стало: «Лучшее из лучшего».