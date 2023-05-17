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Коммерсантъ FM
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Жилье со вводом не спешит

Мониторинг строительства

Ввод жилья по итогам января—апреля составил 36 млн кв. м, сообщил Росстат,— таким образом, показатель в годовом выражении сократился на 4,1% (за аналогичный период 2022 года было сдано в эксплуатацию 37,6 млн кв. м). После январского роста, связанного, видимо, с вводом «остатков» прошлого года, объемы ввода жилья на протяжении последних трех месяцев демонстрируют отставание от прошлогодних значений — в апреле было введено 7 млн кв. м жилья, что на 14,3% меньше, чем в апреле 2022-го.

Основной вклад в отрицательную динамику, как следует из данных Росстата, вносит индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), на которое приходится более половины от ввода жилья в стране. После сильного падения в ноябре—декабре прошлого года объемы ввода частных домов восстановились на фоне постковидного спроса и распространения на ИЖС льготных ипотечных программ (за счет этого кредитование сектора в 2022 году выросло втрое — до 33 тыс. кредитов на сумму около 140 млрд руб., см. “Ъ” от 26 января). Однако в целом (за исключением января) объемы ИЖС продолжают довольно заметно отставать от прошлогодних результатов, что во многом связано и с высокой базой 2022 года, в том числе и из-за «бумажного ввода» (регистрации уже имевшихся домов), эффект от которого постепенно исчерпался (см. “Ъ” от 15 ноября 2022 года). Так, в апреле гражданами введено почти 4,4 млн кв. м, что на 19% меньше, чем годом ранее, а в целом с начала года — 21,1 млн кв. м (минус 10,5%).

В секторе многоквартирных домов за январь—апрель введено 14,9 млн кв. м, что на 7% превышает аналогичные показатели 2022 года. Однако такой рост во многом обеспечен резким ростом показателей в январе (в частности, за счет переноса ввода проектов с конца года), после чего ввод многоквартирных домов постепенно замедлялся в месячном выражении в силу сезонности — подтверждается это и данными о сокращении объемов раскрытия эскроу-счетов (см. “Ъ” от 2 мая). В апреле ввод индустриального жилья составил 2,7 млн кв. м, что на 7% меньше, чем годом ранее, когда было введено 2,9 млн кв. м. По итогам года власти рассчитывают на ввод 50 млн кв. м многоквартирного жилья (против 45,5 млн в 2022-м), однако, напомним, на рынке пока остается дисбаланс из-за сокращения спроса на недвижимость (см. “Ъ” от 12 апреля).

Евгения Крючкова

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