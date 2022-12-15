Домики закончились

После февральского пика объемов ввода индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в 7 млн кв. м показатель на протяжении года постепенно снижался и буквально обвалился в ноябре до 1,7 млн кв. м. Это почти втрое ниже показателя и прошлого года, и предыдущих месяцев. Катастрофа может быть «бумажной» — базой для нынешних цифр год назад был бурный рост, вызванный регистрацией постфактум уже возведенных до этого домов, ее же стимулировало упрощение процедуры оформления прав на объекты ИЖС. Но и фактическое замедление строительства новых частных домов тоже явно внесло свой вклад в ноябрьский обвал статистики ИЖС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Объемы ввода объектов ИЖС, как следует из оперативных данных Росстата за январь—ноябрь, на протяжении года показывали весьма неоднозначную динамику. С одной стороны, сектор в сопоставлении с прошлогодними данными рос и вплоть до октября удерживал весь сектор жилищного строительства в плюсовой зоне (см. “Ъ” от 1 декабря). С другой — после февральского пика, когда было введено 7 млн кв. м, ИЖС в помесячной динамике демонстрировало постепенно замедление, начав в сентябре немного отставать от показателей прошлого года. Но в ноябре ввод в строй такого жилья и вовсе провалился — до 1,76 млн кв. м, что примерно втрое ниже показателей ноября 2021-го и октября текущего года (5,2 млн кв. м и 5,1 млн кв. м). Это обусловило и спад всего сектора жилищного строительства почти на 40% — в ноябре введено 5,4 млн кв. м.

С 2019 года сектор ИЖС рос весьма значительно — если тогда, например, за январь—ноябрь вводилось 32,4 млн кв. м, то в 2021-м — 46 млн кв. м, а в 2022-м — уже 56 млн кв. м. Это объясняется не только фактическим ростом объемов строительства частных домов, спрос на которые подогревался пандемией и льготными ипотечными программами, но и статистическим. Ранее уже отмечалось, что примерно треть ввода ИЖС обусловлена, в частности, регистрацией более ранних построек (после многочисленных продлений льготы в ней действуют до марта 2031 года). Одновременно с упрощением самого порядка регистрации домов власти на протяжении последних лет стимулировали граждан к оформлению построенной ими недвижимости — в частности, за счет ужесточения требований к подключению к сетям и программы бесплатной газификации, для которой также требуется регистрация прав собственности.

На этом фоне наблюдающаяся динамика ввода ИЖС может быть связана с комплексом факторов — «бумажные» факторы совпали с замедлением строительства. Как отмечает партнер Nikoliers Владимир Сергунин, длительное время шла активная «амнистия» ввода построенных домов — эффект мог просто исчерпать себя. Кроме того, «граждане могли поставить строительство домов на паузу, например, из-за проблем с поставками материалов». Как ожидает господин Сергунин, к середине следующего года ИЖС может возобновить рост. Согласен с этим и директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович: граждане «были мотивированы скорее оформить построенные ими дома». Но полностью провал на 65% в ноябре, подчеркивает господин Остапкович, пока объяснить «сложно», стоит дождаться как минимум данных за декабрь.

Как отмечают в Национальном агентстве малоэтажного и коттеджного строительства, можно предположить, что на протяжении полугода-года, предшествовавших ноябрю, начинали строительство в значительно меньших количества, нежели раньше. Также собственники по каким-то причинам не хотят документарно заканчивать ранее начатые стройки (например, из-за желания не учитывать оставшиеся месяцы для уплаты налога на имущество). Причинами могут быть и общая экономическая неуверенность весны 2022 года с отсрочкой запуска новых строек. Грешат и на погодные аномалии. «Нельзя исключать и статистический выброс — наблюдениям о вводе ИЖС всего три года, а столь затяжной весны и ранней климатической зимы, как в этом году, не было, по сведениям синоптиков, уже лет 20»,— отмечают в агентстве.

Евгения Крючкова, Олег Сапожков