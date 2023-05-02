Дольщики отыграли падение

В марте российские банки получили крупнейший прирост средств на счетах эскроу за последние 12 месяцев. При этом, по данным ЦБ, в конце прошлого и начале этого года впервые произошло снижение показателя на фоне ускоренного ввода жилья в эксплуатацию перед Новым годом и, как следствие, раскрытия счетов. Компенсировать фактор не смогли даже активные продажи, стимулируемые слухами об окончании госпрограммы льготной ипотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в марте средства на счетах эскроу в российских банках выросли на 164 млрд руб., то есть более чем на 4%. Это самый высокий показатель с марта прошлого года, рост наблюдается второй месяц подряд.

На эскроу-счетах размещаются средства дольщиков до момента окончания строительства. Ни покупатель жилья, ни застройщик не могут использовать их до передачи готового жилья или расторжения договора долевого участия. Если по какой-то причине строительство не будет завершено в срок, дольщик сможет вернуть свои деньги в полном объеме.

С 1 ноября 2022 года по 1 февраля 2023 года объем средств на эскроу-счетах снижался — на 250 млрд руб., до 3,96 трлн руб. В марте показатель вернулся на уровень в 4,2 трлн руб. Банк России отмечал, что уменьшение показателя произошло в четвертом квартале впервые, на фоне ускоренного ввода в эксплуатацию жилья перед Новым годом и, соответственно, раскрытия эскроу-счетов.

По данным регулятора, в четвертом квартале 2022 года введено в эксплуатацию 15,5 млн кв. м многоквартирных домов, что на 51% больше, чем в третьем квартале: «В конце года обычно вводится больше жилья, поскольку застройщики стремятся выполнить годовой план и зафиксировать прибыль». В ЦБ отмечали, что общий остаток средств на счетах эскроу снизился, даже несмотря на внушительный объем продаж в конце года, на фоне информации о сворачивании самой массовой госпрограммы льготного кредитования и программ «льготной ипотеки от застройщика».

В результате покрытие задолженности застройщиков средствами на счетах эскроу в четвертом квартале 2022 года опустилось до 84%, вернувшись на уровень ноября 2020 года, так как рост заимствований застройщиков опережал продажи и поступления на счета эскроу (1,1 трлн руб. против 0,85 трлн руб.). В тоже время до второго квартала прошлого года этот показатель превышал 100%. «При этом у некоторых ведущих банков-кредиторов данный показатель опустился еще ниже, до примерно 65–75%»,— отмечали в ЦБ.

Ситуация начала исправляться только в феврале, когда остатки на счетах эскроу выросли на 44 млрд руб. Участники рынка объясняют это нормализацией раскрытия счетов — они упали с 408 млрд руб. в январе до 178 млрд руб. в феврале. Правда, величина покрытия долга счетами эскроу продолжила снижаться, хоть и замедлила темпы (-0,8 п. п. за месяц после -3 п. п. в октябре—январе), и находится чуть ниже 83%. В марте средства на счетах эскроу выросли второй месяц подряд — к нормализации раскрытий добавились хорошие продажи.

Как рассказал “Ъ” вице-президент банка «Дом.РФ» Игорь Кузавов, рост остатков на счетах эскроу связан с сезонной нормализацией ввода жилья и раскрытия счетов эскроу при ощутимом увеличении притока средств. «Притоки средств на счета эскроу в марте превысили 300 млрд. руб., выше было только в декабре 2021-го, 2022-го и в марте 2022-го в период ажиотажа на рынке»,— говорит он.

В апреле, по словам топ-менеджера, высокие объемы продаж и выдачи ипотеки сохраняются. «В ближайшие месяцы раскрытие счетов эскроу будет незначительно подрастать, находясь вблизи 200 млрд руб. в месяц, вкупе со стабильным уровнем продаж это приведет к умеренному росту остатков на счетах эскроу либо стабилизации на уровне чуть выше 4 трлн руб.»,— ожидает Игорь Кузавов.

Директор департамента проектного финансирования ПСБ Владимир Белых отмечает, что увеличение остатков связано с ростом интереса покупателей к жилой недвижимости за счет льготной ипотеки, а также со стабилизацией ключевой ставки на уровне 7,5%. «С начала 2023 года мы наблюдаем рост продаж жилья у большинства застройщиков»,— говорит он. В перспективе, добавляет старший управляющий директор Сбербанка Евгений Кравченко, ключевым фактором будет «уровень амбиций компаний по наращиванию объемов стройки и в ценовой политике».

Максим Буйлов