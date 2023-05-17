Депутаты пожаловались на отписки

В Мосгордуме (МГД) во вторник прошел круглый стол, посвященный проблемам взаимодействия исполнительной и законодательной власти в столице. Его организатором выступила фракция КПРФ. Член фракции Любовь Никитина подсчитала, что за все время ее работы в гордуме она получила от чиновников только половину положительных ответов на свои запросы, касающиеся проблем жителей. Прочие участники мероприятия, как и другие депутаты от оппозиции, тоже сошлись во мнении, что чиновники часто присылают им отписки в ответ на проблемные обращения. В «Единой России», однако, считают, что отписка — понятие субъективное и «нужно смотреть каждый конкретный ответ на каждый конкретный запрос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Московская городская Дума Фото: Московская городская Дума

Депутат МГД от КПРФ Любовь Никитина, выступившая в роли модератора, начала со статистики, сообщив, что за весь текущий созыв (с 2019 года) она получила от избирателей 1,4 тыс. обращений. Однако эффективность работы парламентария, по ее убеждению, определяется не числом обращений, а их соотношением с достигнутыми по ним результатами. Сейчас депутаты поставлены в такие законодательные рамки, что, обращаясь в госструктуры, они могут только просить и спрашивать, посетовала госпожа Никитина: «Однако граждане, обращаясь к депутату, уверены, что именно депутат может решить вопросы жилья, устройства в образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, уличного благоустройства, капитального ремонта и многое другое. Чаще всего граждане обращаются к депутату как к последней надежде, исчерпав все другие органы и организации». При этом чиновники дают эффективные ответы не на все обращения, подчеркнула коммунистка: например, на ее запросы, направленные по жалобам жителей, пришло только 52% «положительных ответов». А некоторые структуры всегда настроены на формальные ответы, не приводящие ни к каким решениям, добавила депутат.

Тему формального отношения чиновников к взаимодействию с народными избранниками продолжила депутат Екатерина Енгалычева (КПРФ). По ее словам, оппозиционеры прикладывают огромные усилия, чтобы добиться от исполнительной власти каких-то результатов: «Если мы записываемся на прием к чиновнику, значит, в округе есть реальная проблема у жителей. Мы не свои какие-то личные хотелки ходим решаем. Ты идешь на прием, когда уже совсем караул и другого способа нет, но и этот прием ты порой выбиваешь месяцами»,— пожаловалась депутат.

По мнению замглавы фракции КПРФ Павла Тарасова, такая ситуация возникает из-за смещения приоритетов. «В советское время приоритет парламента был намного выше, исполнительные органы были именно исполнительными, они были подчинены и исполняли решения, которые принимали коллегиальные органы власти»,— напомнил о светлом прошлом господин Тарасов. Сейчас же, по его мнению, интересы жителей у чиновников стоят «на десятом месте», а внимание они обращают лишь на то, что «может повлиять на интересы чиновников».

«Органы исполнительной власти, департаменты и иные органы правительства Москвы не считают работу с обращениями граждан, переданными в виде запросов депутатов, приоритетами в своей деятельности,— подытожила дискуссию Любовь Никитина.— Соблюдая сроки обратной связи, они стремятся переложить ответственность за принятие решений на другие структуры, разъясняя, почему данный вопрос к их функционалу не относится».

Другие депутаты МГД от оппозиции согласны с этими выводами. Так, лидер фракции «Справедливая Россия» Магомет Яндиев признался “Ъ”, что часто сталкивается с подобными ситуациями: «Обычно люди приходят к депутатам уже с закостенелыми проблемами. Мы подключаемся, начинаем писать запросы, но получаем отписки, потому что сложные проблемы письмом и депутатским запросом не решить». По сути, для помощи жителям депутатам нередко приходится заниматься работой чиновников, отмечает господин Яндиев. При этом, по его наблюдениям, представители исполнительной власти «отфутболивают» не только оппозиционных депутатов: «К ним (провластным депутатам.— “Ъ”) тоже обращаются с застаревшими проблемами, а сам по себе статус депутатского запроса не является чем-то фантастическим или волшебным, что поможет решить проблему».

Лидер фракции «Яблоко» Максим Круглов не знает, удается ли депутатам-единороссам добиваться чего-либо через свои запросы, но «в кулуарах некоторые из них жалуются на игнорирование со стороны чиновников». «Думаю, это общая проблема для всей Москвы: огромные полномочия в руках исполнительной власти и игнорирование депутатов, представляющих москвичей»,— говорит «яблочник». По его словам, депутатам также очень сложно организовать встречи с главами департаментов или их заместителями: «Часто это приходится делать, используя прокуратуру, которая в итоге их обязывает встречаться с депутатами, поскольку это норма закона».

Замглавы фракции «Единая Россия» в МГД Александр Козлов, напротив, уверен, что отписки — довольно субъективное понятие. «Нужно смотреть каждый конкретный ответ на каждый конкретный запрос. Предполагаю, что некоторые коллеги разъяснение правовых норм могут тоже трактовать как отписку»,— заявил он “Ъ”. Кроме того, по мнению единоросса, есть вопросы, которые нельзя решить одним запросом: часто нужна системная последовательная работа, требующая встреч, совещаний, разработки и согласования документов. «На мой взгляд, политическая принадлежность депутатов никак не влияет на ответы органов исполнительной власти. Они действуют в рамках федерального и регионального законодательства»,— резюмировал господин Козлов.

Елена Рожкова