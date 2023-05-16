Власть и граждане ищут общий цифровой язык

В Мосгордуме (МГД) в понедельник прошел круглый стол по проблемам взаимодействия населения с городской властью. Организовавшие его члены «Единой России» и объединения «Моя Москва» в подтверждение эффективности такого взаимодействия привели статистику о том, сколько проблем горожан удалось решить за счет порталов «Наш город» и «Активный гражданин», а также сколько услуг переведено в цифровой формат за последние десять лет. Оппозиционные депутаты, однако, считают, что, невзирая на все плюсы и удобство цифровизации, «достучаться» до властей москвичам удается далеко не всегда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Депутаты МГД от «Единой России» (ЕР) и лояльного ей объединения «Моя Москва» провели 15 мая круглый стол, посвященный теме эффективности взаимодействия горожан с властями с использованием цифровых сервисов. Лидер фракции ЕР и модератор круглого стола Степан Орлов отметил, что вся работа власти строится «именно на взаимодействии с гражданами», и поэтому предложил не ограничиваться только дискуссией вокруг цифровых сервисов.

Тем не менее первый докладчик — руководитель ГКУ Москвы «Новые технологии управления» Александр Пищелко — сосредоточился именно на них. По его словам, сегодня в столице более 400 госуслуг предоставляются в электронном виде, а чуть более десяти лет назад такая услуга была всего одна. На городском портале Mos.ru, отчитался чиновник, зарегистрировано более 15 млн человек, то есть практически все жители Москвы и гости города, приезжающие для длительного пребывания. Одним из успешных сервисов для взаимодействия общественности и городских властей господин Пищелко назвал портал «Активный гражданин», на котором за девять лет его существования прошло почти 6 тыс. голосований, реализовано 3,5 тыс. решений. Со временем из этого сервиса вырос самостоятельный проект «Электронный дом», который нацелен на услуги, связанные именно с проживанием в доме, продолжил Александр Пищелко: к нему подключилось уже более 7,5 тыс. зданий. Кроме того, в Москве для решения различных проблем работает портал «Наш город». «В декабре 2018 года благодаря порталу было решено 3 млн проблем. Прошло чуть менее пяти лет, и этот показатель вырос более чем в два раза: сейчас (решено.— “Ъ”) семь с лишним миллионов проблем»,— уточнил господин Пищелко. По его мнению, это значит, что «люди доверяют порталу».

Степан Орлов отчитался о взаимодействии москвичей с органами законодательной власти и тоже привел статистику. Так, с 2018 по 2022 год депутаты МГД провели 1155 приемов граждан, на которые пришли 4,8 тыс. человек, а всего за этот период в МГД поступило свыше 101 тыс. устных и письменных обращений. С учетом пленарных заседаний, заседаний комиссий, круглых столов и иных событий в здании МГД за этот период проведено свыше 1,4 тыс. мероприятий, сообщил господин Орлов.

Депутат МГД от ЕР Александр Семенников, возглавляющий общественную приемную лидера партии Дмитрия Медведева, подчеркнул, что подобные приемные — это еще одна площадка коммуникации с жителями. По его словам, в них приходят не только сторонники ЕР, но и люди с оппозиционными взглядами. «Мы не отказываем по партийному признаку, мы работаем с ними и считаем, что в чем-то это даже наша задача»,— заверил господин Семенников.

По убеждению лидера депутатского объединения «Моя Москва» Елены Николаевой, в части цифровизации взаимодействия общества и органов власти столица является первопроходцем: «Многие субъекты РФ, многие города пытаются следовать нашим маршрутом». Депутат рассказала, что на недавнем Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге к ней по этой теме обращались даже представители других стран, в том числе в связи с проблемами организации здравоохранения. А в вопросах «цифрового города» и работы с земельно-имущественным комплексом Москва находится на таком высоком уровне, что «даже очень серьезные столицы мира, мягко скажем, завидуют», похвалилась госпожа Николаева. Впрочем, в качестве «ложки дегтя» она добавила, что в развитии цифровизации нельзя забывать о постоянной работе над защитой баз персональных данных, которые сегодня становятся «новой нефтью».

Между тем оппозиционные депутаты МГД видят во взаимодействии населения с органами власти и другие проблемы. На круглом столе единственным представителем оппозиции, взявшим слово, стала депутат Екатерина Енгалычева (КПРФ), но на ее выступлении трансляцию отключили. Рассказывая позднее “Ъ” о своей позиции, она сообщила, что при всех плюсах цифровизации и удобстве городских порталов возникает новая проблема: многие госуслуги теперь невозможно получить традиционным способом. «Уже сегодня в Москве малышей лишают продукции на молочной кухне, не предоставляя возможности оформления заявления на бумажном носителе, принуждая к регистрации на портале. Лишают школьников записи на дополнительное образование — кружки — через бумажное заявление, принуждая к регистрации на портале»,— привела примеры госпожа Енгалычева. По ее мнению, параллельно с цифровым всегда должен оставаться и бумажный документооборот.

Лидер фракции «Яблока» в Мосгордуме Максим Круглов, в свою очередь, рассказал “Ъ”, что ему поступает большое количество обращений, которые часто связаны с невозможностью для горожан добиться чего-либо от чиновников и исполнительной власти. «Например, за последние несколько дней я получил много обращений москвичей о сносе в Алексеевском районе исторической постройки — стометровой кованой ограды ансамбля сооружений бывшего завода "Водоприбор". Их проигнорировали все — и управа, и префектура, просто отказавшись с ними внятно разговаривать»,— поделился господин Круглов. Он отметил, что в его депутатской практике есть немало примеров «игнорирования властями проблем москвичей, которые к ним обращаются».

Наконец, депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов заявил “Ъ”, что многие конфликты возникают из-за отсутствия предварительного информирования и обсуждения инициатив властей. И в ситуациях, когда последние без согласования с жителями начинают «очередное благоустройство», граждане обращаются за помощью к своим депутатам, пояснил господин Тимонов. Сам он на прошлой неделе «пытался защитить интересы жителей Соколиной Горы на Кирпичной улице», а во вторник собирается «искать компромисс с заказчиком, благоустраивающим территорию вокруг торгового центра на Открытом шоссе, которая могла бы остаться тихим сквером», сообщил депутат.

Елена Рожкова