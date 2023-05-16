Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власть и граждане ищут общий цифровой язык

Депутаты Мосгордумы оценили эффективность взаимодействия горожан с государством

В Мосгордуме (МГД) в понедельник прошел круглый стол по проблемам взаимодействия населения с городской властью. Организовавшие его члены «Единой России» и объединения «Моя Москва» в подтверждение эффективности такого взаимодействия привели статистику о том, сколько проблем горожан удалось решить за счет порталов «Наш город» и «Активный гражданин», а также сколько услуг переведено в цифровой формат за последние десять лет. Оппозиционные депутаты, однако, считают, что, невзирая на все плюсы и удобство цифровизации, «достучаться» до властей москвичам удается далеко не всегда.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Депутаты МГД от «Единой России» (ЕР) и лояльного ей объединения «Моя Москва» провели 15 мая круглый стол, посвященный теме эффективности взаимодействия горожан с властями с использованием цифровых сервисов. Лидер фракции ЕР и модератор круглого стола Степан Орлов отметил, что вся работа власти строится «именно на взаимодействии с гражданами», и поэтому предложил не ограничиваться только дискуссией вокруг цифровых сервисов.

Тем не менее первый докладчик — руководитель ГКУ Москвы «Новые технологии управления» Александр Пищелко — сосредоточился именно на них. По его словам, сегодня в столице более 400 госуслуг предоставляются в электронном виде, а чуть более десяти лет назад такая услуга была всего одна. На городском портале Mos.ru, отчитался чиновник, зарегистрировано более 15 млн человек, то есть практически все жители Москвы и гости города, приезжающие для длительного пребывания. Одним из успешных сервисов для взаимодействия общественности и городских властей господин Пищелко назвал портал «Активный гражданин», на котором за девять лет его существования прошло почти 6 тыс. голосований, реализовано 3,5 тыс. решений. Со временем из этого сервиса вырос самостоятельный проект «Электронный дом», который нацелен на услуги, связанные именно с проживанием в доме, продолжил Александр Пищелко: к нему подключилось уже более 7,5 тыс. зданий. Кроме того, в Москве для решения различных проблем работает портал «Наш город». «В декабре 2018 года благодаря порталу было решено 3 млн проблем. Прошло чуть менее пяти лет, и этот показатель вырос более чем в два раза: сейчас (решено.— “Ъ”) семь с лишним миллионов проблем»,— уточнил господин Пищелко. По его мнению, это значит, что «люди доверяют порталу».

Степан Орлов отчитался о взаимодействии москвичей с органами законодательной власти и тоже привел статистику. Так, с 2018 по 2022 год депутаты МГД провели 1155 приемов граждан, на которые пришли 4,8 тыс. человек, а всего за этот период в МГД поступило свыше 101 тыс. устных и письменных обращений. С учетом пленарных заседаний, заседаний комиссий, круглых столов и иных событий в здании МГД за этот период проведено свыше 1,4 тыс. мероприятий, сообщил господин Орлов.

Депутат МГД от ЕР Александр Семенников, возглавляющий общественную приемную лидера партии Дмитрия Медведева, подчеркнул, что подобные приемные — это еще одна площадка коммуникации с жителями. По его словам, в них приходят не только сторонники ЕР, но и люди с оппозиционными взглядами. «Мы не отказываем по партийному признаку, мы работаем с ними и считаем, что в чем-то это даже наша задача»,— заверил господин Семенников.

По убеждению лидера депутатского объединения «Моя Москва» Елены Николаевой, в части цифровизации взаимодействия общества и органов власти столица является первопроходцем: «Многие субъекты РФ, многие города пытаются следовать нашим маршрутом». Депутат рассказала, что на недавнем Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге к ней по этой теме обращались даже представители других стран, в том числе в связи с проблемами организации здравоохранения. А в вопросах «цифрового города» и работы с земельно-имущественным комплексом Москва находится на таком высоком уровне, что «даже очень серьезные столицы мира, мягко скажем, завидуют», похвалилась госпожа Николаева. Впрочем, в качестве «ложки дегтя» она добавила, что в развитии цифровизации нельзя забывать о постоянной работе над защитой баз персональных данных, которые сегодня становятся «новой нефтью».

Между тем оппозиционные депутаты МГД видят во взаимодействии населения с органами власти и другие проблемы. На круглом столе единственным представителем оппозиции, взявшим слово, стала депутат Екатерина Енгалычева (КПРФ), но на ее выступлении трансляцию отключили. Рассказывая позднее “Ъ” о своей позиции, она сообщила, что при всех плюсах цифровизации и удобстве городских порталов возникает новая проблема: многие госуслуги теперь невозможно получить традиционным способом. «Уже сегодня в Москве малышей лишают продукции на молочной кухне, не предоставляя возможности оформления заявления на бумажном носителе, принуждая к регистрации на портале. Лишают школьников записи на дополнительное образование — кружки — через бумажное заявление, принуждая к регистрации на портале»,— привела примеры госпожа Енгалычева. По ее мнению, параллельно с цифровым всегда должен оставаться и бумажный документооборот.

Лидер фракции «Яблока» в Мосгордуме Максим Круглов, в свою очередь, рассказал “Ъ”, что ему поступает большое количество обращений, которые часто связаны с невозможностью для горожан добиться чего-либо от чиновников и исполнительной власти. «Например, за последние несколько дней я получил много обращений москвичей о сносе в Алексеевском районе исторической постройки — стометровой кованой ограды ансамбля сооружений бывшего завода "Водоприбор". Их проигнорировали все — и управа, и префектура, просто отказавшись с ними внятно разговаривать»,— поделился господин Круглов. Он отметил, что в его депутатской практике есть немало примеров «игнорирования властями проблем москвичей, которые к ним обращаются».

Наконец, депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов заявил “Ъ”, что многие конфликты возникают из-за отсутствия предварительного информирования и обсуждения инициатив властей. И в ситуациях, когда последние без согласования с жителями начинают «очередное благоустройство», граждане обращаются за помощью к своим депутатам, пояснил господин Тимонов. Сам он на прошлой неделе «пытался защитить интересы жителей Соколиной Горы на Кирпичной улице», а во вторник собирается «искать компромисс с заказчиком, благоустраивающим территорию вокруг торгового центра на Открытом шоссе, которая могла бы остаться тихим сквером», сообщил депутат.

Елена Рожкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...