США готовят ускоренную отправку оружия Тайваню на $500 млн по украинской схеме

Администрация Джо Байдена готовит пакет вооружений для Тайваня на $500 млн по ускоренной процедуре, которая применяется для поставок Украине, сообщили источники Bloomberg. Пока неизвестно, что именно будет направлено на остров, который Китай считает своей территорией. Ранее ускоренная процедура не применялась для поставок Тайваню.

По информации Bloomberg, по указанию президента США «вооружение или вспомогательное оборудование» будет выделено из уже имеющихся американских запасов. Принятый в декабре 2022 года оборонный бюджет предполагает, что американский президент может передать Тайваню военную помощь на сумму до $1 млрд в ускоренном режиме — из имеющихся запасов, а не с заключением контрактов на производство.

Китай последние месяцы регулярно проводит крупные учения возле Тайваня на фоне взаимодействия властей частично признанной республики с американскими чиновниками и конгрессменами. В сентябре 2022 года Джо Байден пообещал, что американские военные примут участие в защите Тайваня при нападении Китая. Американская разведка считает, что Китай готовит силовой сценарий для получения контроля над островом.

Подробнее о напряженности в регионе — в материале «Ъ» «В один Тайвань можно войти дважды».

Леонид Уварчев